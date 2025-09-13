Printre cei afectați se numără profesori, pompieri, jurnaliști, politicieni, un angajat al Secret Service și un membru al unei echipe importante din NFL.

Măsuri guvernamentale împotriva comentariilor

Acțiunile au loc pe fondul promisiunii administrației Trump de a reacționa împotriva celor care susțin sau minimalizează moartea lui Charlie Kirk, un susținător fervent al libertății de exprimare. Pete Hegseth, secretarul apărării, a ordonat personalului său „să identifice membrii armatei și orice persoană asociată cu Pentagonul care au batjocorit sau au părut să tolereze uciderea lui Charlie Kirk”, a raportat NBC News. Mai mulți membri ai armatei au fost concediați pentru postările lor pe rețelele sociale, iar zeci de angajați civili ai Pentagonului au fost „chemați la ordine”.

Activismul conservator în urmărirea comentariilor

În paralel, grupuri și personalități conservatoare au început să colecteze și să publice exemple de postări considerate inacceptabile. Laura Loomer, susținătoare a lui Trump, a avertizat pe X: „Pregătiți-vă să vă vedeți ruinate toate aspirațiile profesionale viitoare dacă sunteți suficient de bolnavi încât să celebrați moartea lui. O să vă fac să vă doriți să nu fi deschis niciodată gura”. Scott Presler, activist de dreapta cu 2,3 milioane de urmăritori, a distribuit postări și profiluri ale persoanelor considerate vinovate, inclusiv detalii despre locurile lor de muncă.

Cadrul educațional și sancțiunile în Florida

În Florida, consiliul de educație a emis un memorandum prin care avertizează angajații școlilor să nu posteze opinii personale care „ar putea submina încrederea elevilor și a familiilor”. Două cadre didactice din comitatul Clay au fost suspendate: un profesor de școală elementară care a comentat ironic pe contul său personal despre incidentul din Utah și un consilier de liceu care a făcut aluzie la declarația lui Kirk privind „decese prin împușcare” pentru protejarea dreptului de a deține arme. Jennifer Bradley, senatoare republicană, a calificat comentariile consilierului ca „flagrante” și „pline de ură”.

Analistul politic Matthew Dowd și reacțiile mass-media

Matthew Dowd, analist politic veteran, a fost concediat de MSNBC după ce a sugerat că retorica radicală a lui Kirk ar fi putut contribui la violența care l-a ucis. „Gândurile pline de ură duc la cuvinte pline de ură, care apoi duc la acțiuni pline de ură”, a spus Dowd, adăugând: „Nu poți să te oprești din a avea astfel de gânduri îngrozitoare și apoi să spui aceste cuvinte îngrozitoare și să nu te aștepți ca acțiuni îngrozitoare să aibă loc”. Atât Dowd, cât și rețeaua au emis scuze, dar el a susținut într-un articol pe Substack că a fost victima unei „prese de dreapta” și că declarațiile sale au fost interpretate greșit.

Alți angajați afectați

Majoritatea persoanelor concediate sau sancționate ocupau poziții obișnuite. Printre aceștia se numără un agent al Secret Service care a afirmat că Kirk „a împrăștiat ură și rasism în emisiunea sa” și că „nu poți ocoli karma”, un coordonator de comunicare al echipei Carolina Panthers concediat pentru comentarii legate de al doilea amendament, și un reporter al echipei Phoenix Suns care a pierdut locul de muncă pentru postări considerate insensibile.

Incidentul implică și personalul pompierilor și medical

O femeie pompier din New Orleans a fost mustrată pentru că a postat, apoi a șters, un comentariu numind glonțul care l-a lovit pe Kirk „un dar de la Dumnezeu”. The Hill a raportat mai multe cazuri similare, inclusiv asistente medicale și angajați universitari, sancționați sau concediați pentru opiniile lor. Un profesor din Oregon a pierdut slujba pentru că a spus că moartea lui Kirk „i-a înveselit ziua”.

