"E greu sa ai o parere cand nu stii ce se doreste, cel putin in cazul nostru. Nu am fost nici chemati la discutii, nici informati...absolut nimic nu ne-au spus. Noi speram ca fiind o plafonare a adosului comercial este logic ca scade pretul al raft si scazand pretul la raft am fi beneficiat si noi de niste rulaje mai mari", spune un producator.

Producătorii spun însă că nu este singura problemă cu care se confruntă.

"Producem și nu avem unde și cui să le vinem. Accesul intr-un mare lant de magazine este dificil, daca esti listat acolo nu esti informat unde si daca ai vandut, nu iti poti personaliza oferta, pozitionarea la raft este fie foarte jos sau sus", a afirmat Marian Cioceanu, președinte BIO România.

Producătorii așteaptă să fie chemați la discuții la Ministerul Agiculturii.