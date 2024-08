Avocatul Gabriel Hozoiu, apărătorul uneia dintre familiile victimelor din accidentul de la 2 Mai, a declarat jurnaliştilor că procesul a fost amânat pe fond pentru că nu au fost gata rapoartele de expertiză. De asemenea, Vlad Pascu a cerut să fie judecat în arest la domiciliu.

”Astăzi, practic, s-a discutat în ceea îl priveşte exclusiv pe Pascu o cerere de schimbare a măsurii preventive. A urmărit să schimbe arestul preventiv cu arestul la domiciliu, iar pe fondul procesului a fost o amânare, întrucât lipsesc două rapoarte de expertiză prin care se determine cu exactitate ce vătămări au suferit Ionescu şi cealaltă persoană vătămată, domnul Coniac. (...) Argumentele sunt generale pentru inculpaţi. Ştim cu toţii că acestea nu cred că vin din inimă cred că sunt învăţări din partea avocaţilor. I se explică ce trebuie să spună, nu are de unde să cunoască el toate aspectele pe care le-a precizat în faţa instanţei, respectiv că urmează să ia o pedeapsă privativă de libertate, dar înainte îşi doreşte să îşi îmbrăţiseze părinţii şi aşa mai departe. (...) A spus că nu poate să urmeze toate cursurile pe care le urmăreşte sau să beneficieze de o consiliere psihiatrică şi psihologică aşa cum şi-ar dori, întrucât evenimentul respectiv l-ar fi marcat şi pe el. Sunt aspecte generale”, a afirmat avocatul Gabriel Hozoiu.

Întrebat dacă incoerenţa în exprimare a lui Vlad Pascu în sala de judecată ar putea fi pusă şi pe seama efectelor unui consum îndelungat de droguri, avocatul a răspuns: ”Nu sunt de specialitate, nu aş putea să emit o astfel de opinie. La fel de bine poate să fie rezultatul unei frecvenţe reduse a cursurilor şcolare din cauza drogurilor”.

Tatăl tinerei moarte în accidentul de la 2 Mai, a afirmat că îşi doreşte să fie anchetaţi şi poliţiştii care nu au luat măsuri împotriva lui Vlad Pascu înainte de producerea accidentului rutier.

”Eu am altă problemă, nu cu Pascu. De la domnul ministru Predoiu în jos, a zis că face curăţenie în judeţul Constanţa. Domnul Glugă şi-a depus dosarul pentru pensionare. A făcut lobby pe la MAE şi acum are imunitate, e consul. Ce se întâmplă în România asta cu pseudo-justiţia, cu pseudo-poliţia? Eu nu mai înţeleg nimic. Eu dacă aş face ce a făcut Vlad Pascu, cam ce aş păţi întrebare pentru toată lumea din ţara asta?”, a declarat bărbatul.

El a fost întrebat dacă se aşteaptă să vadă poliţişti cercetaţi şi condamnaţi în acest caz.

”Eu îmi doresc să fie citaţi aici cum am fost şi noi citaţi şi la Udrişte în zilele acelea, anul trecut, aşa cum ni s-au luat declaraţii aici să vină la fiecare termen şi poliţiştii care au fost de vină, începând de la Glugă în jos. Se ştiu ei”, a transmis tatăl tinerei moarte în accidentul rutier.

El a mai afirmat că dacă îi va fi înlocuită lui Vlad Pascu măsura arestul preventiv cu arestul la domiciliu, atunci tânărul ar putea fugi din ţară.

Avocatul Alin Trandafirescu, apărătorul lui Vlad Pascu, a prezentat câteva argumente pentru care poate fi înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu.

”Simplu fapt că a trecut foarte mult timp aproape un an de zile, este argumentul suprem. Al doilea argument, până acum s-a motivat faptul că dependenţa de droguri ar reprezenta un impediment pentru înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Noi apreciem la acest moment, am depus documente care arată foarte clar că a parcurs anumite programe antidrog şi considerăm că la acest moment această dependenţă a încetat”, a declarat avocatul jurnaliştilor.

El a fost întrebat dacă Vlad Pascu s-a plâns de pregătirea medicilor din penitenciar.

”Nu s-a plâns de pregătirea medicilor din penitenciar. Într-adevăr îşi doreşte, până la urmă acest drept există chiar dacă este o persoană care este arestată preventiv şi se presupune că a săvârşit patru fapte penale, are totuşi drepturi. Nu ştiu dacă mai mari sau mai mici faţă de restul, dar are drepturi. Este o persoană care s-a născut cu un singur rinichi. Deci asta este afecţiunea pe care eu tot am evitat să o spun pentru. Nu cred că este comod dar ca să nu naştem alte dezbateri şi alte polemici, nu are niciun tratament nu ştiu favorizant sau aşa mai departe. A solicitat anumite controale în afara reţelei penitenciare, drept conferit chiar de legislaţia română. Lucru care i-a fost respins. Din ce motiv, nu ştiu şi nu acuzăm pe nimeni probabil că o să-i vină rândul”, a declart Alin Trandafirescu.

El a mai afirmat că nu există o legătură de cauzalitate între substanţele găsite în organismul clientului său după producerea accidentului şi producerea evenimentului rutier.

”Această sintagmă sub influenţa substanţelor nu o putem defini, nu are o definiţie în Codul de Procedură Penală, nici în Codul Penal, nici într-o altă legislaţie. Acum să facem o legătură că orice prezenţă în corp, neidentificând când această substanţă a intrat în corp conduce automat la o legătură de cauzalitate între accident şi urmarea accidentului, daţi-mi voie să....”, a transmis avocatul.

El a precizat că Vlad Pascu nu a consumat droguri la petrecerea unde s-a întâlnit cu mai mulţi prieteni.

”Mai mult decât atât, toate declaraţiile de la martori confirmă faptul că în acea seară la petrecere unde s-a întâlnit cu ceilalți prieteni, nu a consumat droguri. Prin urmare, nu spun că nu a săvârşit această infracţiune că într-adevăr s-au găsit urme. Textul legal spune să fie sub influenţa substanţelor psihoactive, însă această sub influenţă a substanţelor nu este definită. Nu critic în niciun fel legiuitorul sau instanţa de judecată însă nu există un document, o probă care să confirme că odată ingerate sau găsit aceste substanţe în corpul lui Vlad Pascu, i-au afectat în vreun fel capacitatea de a conduce, de a se orienta, de a vedea şi aşa mai departe”, a explicat Alin Trandafirescu.

Întrebat de ce Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului, avocatul a răspuns: ”S-a speriat, probabil. Nu are legătură. E un copil de 20 de ani, s-a speriat, probabil că declaraţia lui nu era una tocmai conformă. Poate sfătuit şi greşit la acel moment”.

Avocatul a menţionat că accidentul de la 2 Mai s-a produs din mai mulţi factori.

”Eu cred că un cumul de factori şi anume, noapte, poziţia persoanelor, uitaţi-vă pe necropsiile persoanelor decedate. Viteza, probabil. Nicidecum această substanţă găsită sau nu. Curbă, probabil. Cred că orice şofer ar fi avut dificultăţi la acel moment. Asta e părerea mea. Nu vreau să-l iau în braţe pe Vlad Pascu, dar rugămintea mea e să gândim totuşi obiectiv”, a afirmat Alin Trandafirescu.

El a precizat că o măsură preventivă nu poate să dureze câţiva ani.

”O măsură preventivă nu poate să tindă către ani. Asta este o pedeapsă. Indiferent ce a făcut acea persoană, din fericire, există drepturi ale Convenţiei Europene a Dreptului Omului şi ale Codului de Procedură Penală. Nu vreau să pun presiune pe nimeni, nici pe instanţă, nici pe absolut nimeni. Însă trebuie să înţelegem o măsură preventivă vine să sancţioneze alte aspecte şi nicidecum o pedeapsă”, a mai declarat avocatul.

El a fost întrebat ce părere are de afirmaţia familiilor victimelor accidentului că Vlad Pascu ar fugi din ţară dacă ar fi în arest la domiciliu.

”Cum ar putea să plece din ţară? Cum ilegal? (...) Să poţi să fugi din ţară când eşti în arest la domiciliu şi toată lumea te ştie, mi-e greu să cred. Sincer”, a răspuns Alin Trandafirescu.

Următorul termen pe fondul acestui dosar a fost stabilit pentru 20 septembrie, iar în ceea ce priveşte cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, instanţa a rămas în pronunţare.