Vlad Pascu a susținut, miercuri, în față instanței de judecată din Constanța, că „are atacuri de panică” și a solicitat să îi fie acceptată cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

„Sunt deplin conștient de ceea ce am făcut, ceea m-a făcut să îmi reevalueze ideile, cum ar trebui să mă comport în societate. Arestul la domiciliu m-ar ajută doar câteva luni, până m-aș încoace în penitenciar pentru niște ani.

Am recomandare de la fiecare doctor din penitenciar, de la stomatolog, de la medicul internist, pentru o evaluare cardiologică. Am atacuri de panică, de la medicul psihiatru am recomandare, dar nu pot merge nicăieri.

Vreau să văd ce pot să fac mai departe… să mă gândesc.. ce cale urmez.

Arestul preventiv e mai greu decât închiderea în penitenciar că persoană condamnată. Practic este pentru mine un chin fără niciun fel de sens. Aș putea face niște lucruri benefice pentru mine care să mă ajute și în viitor.

Ar fi practic doar câteva luni, vreau și eu să îmi țîn familia în brațe, îi văd pe ai mei doar la geam

La chestia asta cu sustragerea… având în vedere tot valul stârnit în cazul meu, că mă droghez de la 13 ani, cred că s-a exagerat în ultimul hal. S-a exagerat mult în presă. Am avut o problema. Dar presă a exagerat mult.

Acasă, aș putea fi testat de o agenție, habar nu am, pentru consum… habar nu am…

Eu promit, deși poate cuvântul.meu nu contează în situația de față, că voi respectă arestul la domiciliu. Eu vreau să îmi clarific situația, să fac pedeapsa mai repede, să mă.integrez în societate. Va rog ajutați-mă un pic în acest sens”, a spus Pascu în față instanței.