Au apărut și primii răzvrătiți în PSD. Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat că nimic nu îl va convinge să voteze un guvern Cîțu. Se pare că Dumitru Coarnă nu este singurul social-democrat care nu va vota noul executiv.

"Eu nu mai votez never, forever un Guvern Cîțu. Îmi exercit dreptul la vot, eu nu mai pot să îl votez pe Cîțu premier, după ce am votat la moțiune. Eu nu votez împotriva partidului, votez conform conștiinței mele", a declarat Dumitru Coarnă la Realitatea PLUS.