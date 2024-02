Potrivit creatorilor săi, Tong Tong poate să descifreze singură acțiunile oamenilor din jur și chiar să decidă singură cum să acționeze, în funcție de împrejurări, relatează Ziare.com.

Dacă e să ne raportăm la inteligența artificială generală, oamenii de știință susțin că robotul are comportamentul unui copil în vârstă de 3 sau 4 ani.

Copilul AI poate să îndeplinească 50 de munci generale și 100 specifice în situații mai complexe.

