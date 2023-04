Între timp, Dan Diaconescu scapă de arestul la domiciliu și a fost plasat sub control judiciar. Decizia a fost luată de magistrații de la Tribunalul din Constanța.

Fostul prezentator de televiziune urmează să se întoarcă din moment în moment la vila lui din Capitală.

CUM LE ADEMENEA DIACONESCU PE MINORE

T. A.: Auzi...

Dan Diaconescu: Auzi. iubire? Scuză-mă de deranj. Mă auzi? Ia întreab-o pe fata asta, cum o cheamă pe...?

Dan Diaconescu: Pe bune? Asta e numele real?

T. A.: Da.

Dan Diaconescu: Auzi, mă? Ce bea? Ce bea de felul ei?

T. A.: Noi bem tărie, nu bem vinuri și de-astea.

Dan Diaconescu: Păi tărie. Ce tărie vreți să...?

Dan Diaconescu: Whisky sau votcă?

Dan Diaconescu: Așa, fetița mea, să mă asculți în viață, da? Că o sa ai mult de câștigat.

T. A.: Da, iubirea mea.

Dan Diaconescu: Dacă nu m-ai ascultat până acum, măcar de acum încolo...

T. A.: Da, sufletul meu. Hai că de-abia aștept să vii. Să ne dezlănțuim... puterile.

Dan Diaconescu: Mi-e dor de tine. Ai avut mă și tu vreun orgasm ceva? Nici n-ai simțit nimic aseară.

T. A.: Aseară? Eram forță rău.

Dan Diaconescu: Ce erai? Forță? Ce nebună ești.

T. A.: Hai, că te aștept și în seara asta pentru runda a doua.

Dan Diaconescu: Pentru runda a doua...dar lasă-mă că...auzi, știi ceva? Vezi. că nu mai avem din alea deloc...baloane d-alea.

T. A.: Se cumpără, se cumpără.

CE DORINȚE AVEA DIACONESCU

Dan Diaconescu: Te-ai interesat și tu de ce te-am rugat aseară?

T.A: O să mă interesez, o să vorbesc cu o prietenă.

Dan Diaconescu: Dar știi tu că mai e sau ce?

T.A: Dar tu vrei virgină, virgină?

Dan Diaconescu: Normal, ce înseamnă, virgină doar pe jumătate sau ce?

T.A: Am o fată, dar are 15 ani.

Dan Diaconescu: Păi da...legal, știi cum se zice.

T.A: 16,17...ei, da. (....)

Dan Diaconescu: Păi și unde trăiește?

T.A: În Techirghiol, are vreo 16 ani. Ce mi-e 16, ce mi-e 17?

Dan Diaconescu: Știu, mă, dar să facem cunoștință cu ea întâi, nu vrei?

T.A: Păi hai vino în seara asta la mine să vorbim.

Dan Diaconescu: Păi și poți să o aduci și pe ea?

SURSA: interceptările procurorilor