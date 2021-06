Regina Marii Britanii, alături de fiul său, prinţul Charles, şi soţia sa Camilla, precum şi prinţul William şi soţia sa Kate "au fost informaţi şi sunt încântaţi de vestea naşterii unei fetiţe pentru ducele şi ducesa de Sussex", a declarat o purtătoare de cuvânt a Palatului Buckingham.

Premierul britanic Boris Johnson i-a felicitat şi el pe prinţul Harry şi pe soţia sa Meghan Markle pentru naşterea fetiţei lor Lilibet.

"Felicitările mele ducelui şi ducesei de Sussex pentru naşterea fiicei lor", a postat pe Twitter și Boris Johnson după ce cuplul stabilit în SUA a anunţat naşterea celui de al doilea copil.

Many congratulations to The Duke & Duchess of Sussex on the birth of their daughter.