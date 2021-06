“Am fost chemaţi pe teren când Christian s-a prăbuşit, eu nu-l văzusem căzând. Era clar că era inconştient. Când am ajuns la el, era pe o parte şi, respira, puteam simţi un puls, dar dintr-o dată asta s-a schimbat şi am început să-i facem resuscitare cardiopulmonară. Ajutorul a venit foarte repede de la echipa medicală (n.r. - a turneului) şi de la restul staff-ului şi cu cooperarea lor am făcut ceea ce trebuia să facem şi am reuşit să-l readucem pe Christian. El a vorbit cu mine înainte de a fi dus la spital”, a declarat Martin Boesen, medicul echipei.