Vin tot mai multe prognoze sumbre pentru țara noastră de la instituțiile internaționale în ceea ce privește situația economică. Cel mai recent avertisment a fost lansat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Experții au înrăutățit prognoza financiară și spun că inflația rămâne ridicată pe fondul majorării salariilor și pensiilor, iar creșterile de venituri vin cu o presiune pe buget.

Potrivit prognozelor, PIB-ul ar urma să crească doar cu 1,4% și este în scădere față de prognoza anterioară care anticipa o creștere de 3,2%. Și anul viitor creșterea va fi una destul de mică, iar analiștii de la noi prognozează noi taxe pentru a acoperi gaura de la buget.

GAURA DIN BUGET A EXPLODAT, PE CE CHELTUIE STATUL BANII



Deficitul bugetar în primele opt luni ale anului – 80,87 de miliarde de lei (4,57% din PIB) față de 42,19 miliarde de lei (2,63% din PIB) în aceeași perioadă a anului trecut

Cheltuieli de personal (salarii) – 105,98 de miliarde de lei sageata in sus 23,8% față de anul trecut

Cheltuieli cu bunuri și servicii – 60,87 de miliarde de lei sageata in sus 26,3% față de aceeași perioadă a anului trecut

Cheltuieli cu dobânzile – 22,86 de miliarde de lei

Cheltuielile cu asistența socială (pensii) – 146,95 de miliarde de lei sageata in sus 13,4% față de aceeași perioadă a anului trecut



SURSA: execuția bugetară/Realitatea Plus

Între timp, datele oficiale arată dezmățul statului: gaura din buget a ajuns la un nivel uriaș: peste 80 de miliarde de lei, deficitul se apropie de ținta stabilită în buget, iar cheltuielile cu salariile, bunurile și serviciile au explodat.