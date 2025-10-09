Tânărul a arătat că pentru o masă consistentă a achitat doar 20 de lei și a declarat că a fost foarte mulțumit de „afacerea” făcută.

În filmuleț, studentul descrie masa astfel: „Uitați aici, ASE-ul își face datoria. Deci avem așa, o ciorbă, un piure cu cotlet de porc. Bam, frumos, aici o chiflă. Mămăligă cu cârnăciorii, castraveți. 20 de lei! ASE-ul își face datoria” Tânărul a mai precizat că meniul este variat și le-a prezentat și colegilor celelalte opțiuni disponibile în cantină.

Pentru cei care urmăresc clipul, combinația dintre prețul redus și cantitatea servită a fost un factor de uimire. Studentul a subliniat că porțiile sunt generoase, iar raportul calitate-preț îl face să considere experiența foarte avantajoasă.

Reacții împărțite pe rețelele sociale

Postarea a stârnit numeroase comentarii, cu opinii împărțite între cei care apreciază costul rezonabil și cei care consideră că mesele de cantină au devenit mai scumpe comparativ cu trecutul.

Printre reacțiile internauților se numără: „Pe vremuri, cu 20 de lei plăteam toate porțiile de la masă… Ciorba era 1,5 lei, piureul 3 lei cu piept sau ceafă de porc”.

Un alt comentariu arată: „Mult! Cât te costă trei mese pe zi? Plus cazare? Ar trebui să fie gratuite!”

De asemenea, un utilizator a rememorat: „Astea costau 8 lei acum câțiva ani și nu exagerez!” și „Eu când eram student, la Filosofie, mergeam la cantina de la Drept. Cu 10 lei mâncam trei feluri de mâncare.”

Clipul tânărului a reaprins discuțiile despre costurile reale ale meselor pentru studenți și despre modul în care acestea au evoluat de-a lungul anilor. În prezent, 20 de lei reprezintă o sumă care le permite studenților să primească un prânz complet, format din ciorbă, fel principal cu carne și garnitură, plus pâine sau chiflă, ceea ce pentru mulți pare un raport avantajos între calitate și preț.

Politehnica Bucureşti a suspenda cursurile din cauza avertizării cod roşu. Cât timp este valabilă măsura?