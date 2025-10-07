Decizia conducerii instituției a fost luată în regim de urgență, pentru a proteja studenții și personalul universitar de riscurile asociate fenomenelor meteo extreme. Potrivit surselor din cadrul universității, activitățile față în față vor fi suspendate, iar profesorii au fost îndrumați să continue predarea în format online, acolo unde este posibil.

Zonele pietonale și căile de acces din campusul Politehnicii București au fost deja afectate de acumulările de apă, iar rafalele de vânt au provocat căderi de crengi și deteriorarea unor elemente de infrastructură. Studenții au fost sfătuiți să evite deplasările inutile și să urmărească informările oficiale ale universității.