Politehnica Bucureşti a suspenda cursurile din cauza avertizării cod roşu. Cât timp este valabilă măsura?

Universitatea Politehnica din București a decis să suspende activitatea didactică în campus, ca urmare a avertizării de cod roșu de precipitații și vânt puternic. Măsura se aplică de miercuri dimineață, a transmis instituția.

Decizia conducerii instituției a fost luată în regim de urgență, pentru a proteja studenții și personalul universitar de riscurile asociate fenomenelor meteo extreme. Potrivit surselor din cadrul universității, activitățile față în față vor fi suspendate, iar profesorii au fost îndrumați să continue predarea în format online, acolo unde este posibil.

Zonele pietonale și căile de acces din campusul Politehnicii București au fost deja afectate de acumulările de apă, iar rafalele de vânt au provocat căderi de crengi și deteriorarea unor elemente de infrastructură. Studenții au fost sfătuiți să evite deplasările inutile și să urmărească informările oficiale ale universității.

 