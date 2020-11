Președintele Consiliului Județean Brașov are coronavirus. Adrian Veștea a intrat în izolare

Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook. Cel care îi va prelua atribuțiile în perioada de izolare este vicepreședintele CJ Brașov Șerban Todorică.

„Vă anunț că am fost declarat pozitiv la testul pentru COVID-19.

Vă mărturisesc că am fost suprins, deoarece am respectat toate măsurile de protecție. Imediat după ce am aflat rezultatul testului m-am izolat, iar în următoarea perioadă voi urma schema de tratament indicată de medicii specialiști. Mă simt bine, nu prezint simptome și am încredere că voi depăși această încercare. Iar când medicii mă vor declara vindecat voi reveni la treabă”, a scris Veștea pe Facebook.