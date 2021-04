Liderul european a solicitat, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului să adopte rapid propunerea privind utilizarea acestor certificate.

”Certificatele verzi digitale ne vor ajuta să reluăm călătoriile sigure și libere în UE.

Scopul nostru este să le avem funcționale până în această vară.

Așadar, invit Parlamentul European și Consiliul să adopte propunerea noastră, iar țările UE să creeze fără întârziere infrastructura necesară!”, a scris von der Leye, într-un mesaj postat pe Twitter.

Digital Green Certificates will help us resume safe and free travels in the EU.



Our goal is to have them operational by this summer.



So I invite the European Parliament & Council to adopt our proposal and EU countries to set up the necessary infrastructure without delay! https://t.co/cpJ6A1AiST