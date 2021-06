"Înca n-am luat o decizie în privința acceptării sau nu a solicitarii Comitetului local pentru situații de urgență de la Sectorul 1 pentru că nu am toate datele. (...) Am primit parțial, de la Agenția de mediu, un răspuns că dumnealor au monitorizat indicatori gaze și particule în aer PM10 - PM 2 și nu au descoperit depășiri; DSP a luat măsuri de amendare a prestatorului cu 4.000 de lei și a dispus ca acesta să reia activitatea după 12 ore, ceea ce s-a și întâmplat," a afirmat Stoica pentru Realitatea Plus.

Prefectul Capitalei a afirmat că mai are de primit și informarea realizată de Garda de Mediu, care ar trebui să fie gata marți și că se așteptă ca prestatorul să-și continue activitatea.

"Starea de alertă nu are niciun fel de impact asupra contractului între prestatorul actual și autoritatea publică locală; singurul care se poate pronunța este judecătorul", a afirmat prefectul Capitalei.