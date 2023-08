Scandalul de la Spitalul municipal Urziceni este din ce în ce mai mare. După cazul femeii gravide refuzate pentru naștere a urmat un al doilea, și mai grav, pentru că s-a încheiat cu un deces. Tragedia de la Spitalul din Urziceni s-a petrecut înainte cu câteva ore de incidentul revoltător în care o femeie a fost nevoită să nască lângă unitatea medicală.

Cum a încercat bărbatul să își împiedice moartea: Acuza dureri în piept - Reacția medicilor din Spitalul Urziceni

Este vorba despre moartea tragică a unui bărbat de 32 de ani. Acesta a decedat la câteva ore după ce fusese tratat la Spitalul municipal Urziceni și trimis acasă. Era căsătorit și avea un copil.

George Alexandru Manolache, de 32 de ani, a murit acasă, la Fierbinți-Târg. Nu a mai fost salvat de Ambulanța solicitată la numărul de urgență 112, potrivit barikada.ro. Echipajul medical de urgență sosit la domiciliul tânărului avea să-l găsească fără viață.

Soția bărbatului a declarat că acesta ar fi murit de infarct miocardic, potrivit diagnosticului pus ulterior de medici.

Femeia susține că semnele infarctului ar fi fost neglijate de cadrele medicale care l-au consultat pe soțul său. Tânărul de 32 de ani s-a prezentat la Spitalul din Urziceni duminică după-amiază, pe 30 iulie. El a acuzat dureri mari în piept când s-a prezentat la Camera de Gardă - UPU Urziceni.

Soția lui George Manolache susține că acesta ar fi fost consultat de o asistentă medicală și a fost trimis acasă, la Fierbinți, după o electrocardiogramă și un algocalmin administrat de asistentă. I se recomandase să facă o radiografie pulmonară, relatează aceeași publicație.

Femeia povestește prin ce momente a trecut și că ea a fost cea care i-a acordat primul ajutor și l-a resuscitat acasă.

„Au zis că nu are nimic și acum soțul meu e la INML pe masă. Aseară l-au trimis acasă.

La 3:20 a făcut soțul infarct, trimis aseară acasă de ei cu un algocalmin făcut în fund, la 32 de ani.

Avea dureri în piept, a sunat la salvare, a văzut că nu mai vine salvarea, a chemat pe cineva să meargă înaintea salvării. L-a preluat salvarea. I-au spus doar că are tensiunea mărită, nu i-au spus absolut nimic.

Nu știu dacă EKG i-au făcut, soțul spunea că i-au făcut. Și i-au recomandat să facă radiografie pulmonară astăzi (31 iulie, n.r.). I-a făcut un algocalmin și l-au dat afară.

<<Ce, nu mai puteai să aștepți cum ai așteptat până acum?>>, i-au spus.

Nici recomandare scrisă. Au preferat să-l trimită acasă.

Acasă , unde a murit la mine în brațe. După ce l-am resuscitat eu, cu mâinile mele”, a povestit soția tânărului, care a murit la câteva ore după ce a fost consultat și tratat la Spitalul din Urziceni.

Dezvăluirile, în lacrimi, ale fratelui tânărului de 32 de ani care a murit după tratamentul la Spitalul din Urziceni

Marius Manolache, fratele bărbatului decedat, a declarat că acesta a fost internat cu dureri în piept și a rămas sub supraveghere medicală timp de 20 de minute.

„Ieri (30 iulie, n.r.), în jurul orei 16 30 m-a sunat fratele meu că moare, că se simte foarte, foarte rău. Nu s-a întâmplat niciodată să mă sune cu o problemă ca asta. Atunci m-am speriat, eram cu familia la București. Am venit în fugă, am vorbit cu vărul meu să se ducă la el că m-am speriat foarte tare. vină. El s-a dus, l-a luatpe fratele meu din casă, s-a dus cu el la poartă. A văzut că se simte ok, a venit o fată care a făcut școala de asistente, i-a luat saturația, tensiunea, spunea că e puțin scăzută.

Între timp am sunat la Ambulanță, eu am zis că rezolvă. I-am sunat după 15 minute și nici nu plecaseră, au zis că n-au mașini. Nu-mi venea să cred.

A venit vărul meu... Între timp s-au găsit la Jilavele, de unde au venit aici (Spital Urziceni, n.r.). Eu eram in urma lor cu jumătate de oră.

Am ajuns, am stat 20 de minute, l-au băgat acolo, l-a consultat 10 minute, i-au făcut un EKG, am văzut când i l-au făcut, l-a dat cu gel pe el, i-a luat tensiunea și înainte să-i facă o injecție au închis camera la ușă.

A ieșit de acolo fără nicio foaie, fără niciun tratament, nimic. (...)

(Dureri foarte mari), pe piept și în spate. Cineva mi-a zis că a făcut preinfarct. (...)

Am ajuns cu el acasă. S-a jucat cu fii-mea în loc să se joace cu fi-sa..., ultima dată.

Și i-am dat mesaj la 10.30 și nu mi-a mai răspuns. I-am dat și soției lui, nu mi-a răspuns. Și la 3.20 m-a sunat și mi-a spus că a murit

Și-a pus încrederea în medicii de aici, care i-au zis: <<Cum ai stat 2 zile nu mai puteai să stai 20 de minute?>>”, a povestit Marius Manolache, fratele tânărului de 32 de ani care a murit, într-o declarație pentru Realitatea PLUS.

Spitalul din Urziceni e condus de managerul Daniela Elena Ianuș și e în subordinea primăriei Urziceni.

Managerul Spitalului din Urziceni, primele declarații despre motivul decesului bărbatului de 32 de ani

Managera Spitalului Urziceni a vorbit despre cazul bărbatului de 32 de ani care a murit acasă.

Și în acest caz, Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după decesul său.

„I s-a administrat un calmant ,a stat doua ore sub supraveghere, a cerut sa se intoarca acasa. I s-au verificat din nou constantele. Iar ce i s-a intamplat a fost dupa ce a plecat de la spital”, au fost explicațiile Danielei Ianuș, manager Spitalul Urziceni, potrivit Realitatea PLUS.

„Acum aud prima dată. Eu ce am aflat târziu, după-amiază și despre acest caz. Am apucat să mă uit pe foaia CPU (UPU, n.r.) , am văzut că a fost văzut de medic, i-a fost administrat un calmant, ceva, nu știu, nu mă pricep. A zis că se simte bine. A stat în CPU sub supraveghere. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat noaptea, la nu știu câte ore după ce am plecat de la spital.”

Ancheta Poliției după moartea bărbatului de 32 de ani după vizita la Spitalul Urziceni

Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu.

„La data de 31 iulie a.c., în jurul orei 05.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fierbinți Târg au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, de 32 de ani, din localitatea Fierbinții de Jos, ar fi decedat în locuința sa.

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă de polițisti, precum și un echipaj al ambulanței care a constatat decesul bărbatului, ce a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ialomița, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

Din verificările efectuate a reieșit că, pacientul s-ar fi prezentat în cursul nopții trecute, la o unitate medicală, din municipiul Urziceni, unde a primit îngrijri medicale, ulterior, revenind la domiciliu, unde a decedat.

În continuare, se efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și neglijență în serviciu”, a transmis Inspectoratul de Poliție Ialomița.

Acestea nu sunt singurele cazuri dramatice ce au avut loc la Spitalul din Urziceni. Presa locală a descris în mai multe rânduri neregulile. Într-o intervenție din cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, jurnalistul local Eugen Cișmașu a povestit mai multe cazuri cutremurătoare despre oameni care nu au primit minimul de îngrijiri medicale și au fost pur și simplu trimiși acasă să moară.