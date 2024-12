Helmut Duckadam s-a căsătorit cu a doua soție, Alexandra, în anul 2007, iar în anul următor cei doi deveneau părinții unei fete, Julianne. Adolescenta are doi frați mai mari, pe Robert și Brigitte, din fosta căsnicie a tatălui ei cu prima soție, Ildiko.

Helmut Duckadam și prima soție, Ildiko, au divorțat după 27 de ani de căsnicie, la doar un an după ce s-au mutat în Statele Unite. Ildiko și copiii lor au rămas în State, în timp ce fostul portar s-a întors în țară, unde și-a refăcut viața alături de Alexandra. „Se scria că umblă după banii mei.” „Eu am fost căsătorit 27 de ani cu Ildiko. Ne-am despărțit pentru că nu am putut să mă obișnuiesc în SUA. Noi am reușit o performanță de când ne-am mutat în București. Nu am apărut în tabloide. Chiar e o performanță.

După divorț, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci se scria că umblă după banii mei, dar nu aveam. Mama mea a luat-o deoparte și a întrebat-o dacă e sigură ce vrea. Ea a fost hotărâtă și vreau să îi mulțumesc în fața a milioane de telespectatori pentru că de când suntem împreună a stat lângă mine zi și noapte”, povestea Helmut Duckadam în trecut, într-un interviu.

Alexandra și Helmut au trecut prin multe greutăți împreună. „Când m-am însurat cu Alexandra, nu aveam nimic. Trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea mică. Am pierdut și apartamentul din Arad și, la un moment dat, ne-am mutat la mama, pentru că nu aveam unde să locuim. Pe cea mică, până la un an de zile, am crescut-o la mama”, mai povestea fostul portar în trecut.

Anul acesta, de ziua fostului portar, Alexandra declara că fundamentul relației lor este format din comunicare, respect și sprijin reciproc. Soția fostului goalkeeper al Stelei sublinia că diferența de vârstă de 20 de ani dintre ei nu a reprezentat niciodată o problemă.

Soția lui Helmut Duckadam, împietrită de durere după moartea marelui sportiv. Singurele cuvinte pe care a putut să le spună

„Secretul cred că este să te iubești și să te respecți. Fără respect degeaba este iubire, dacă nu îl respecți pe cel de lângă tine și să te accepți cu bune, cu rele, cu defecte, cu orice. La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc. În continuare voi fi alături de tine prin orice ne va fi dat să trecem și îmi doresc să ne bucurăm de tot ce avem, de fetița noastră și unul de celălalt”, a spus soția lui, Alexandra, pentru GSP.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, cunoscutul fotbalist a povestit despre decizia luată de a-și schimba religia pentru cea de a doua sa soție, dar și despre accidentul în care a fost implicat pe când avea doar 11 ani.

Înainte de nuntă, Helmut Duckadam era evanghelist, însă a hotărât să își schimbe religia de dragul soției sale, care este creștin ortodox. „M-am căsătorit și sunt și eu ortodox acum”, a spus fostul portar, fiind întrebat de Denise Rifai dacă și-a schimbat religia pentru soția sa.

Helmut și Alexandra au vrut să treacă la religia greco-catolică, dar, în mijlocul pregătirilor de nuntă, au aflat că el nu are voie să se recăsătorească decât dacă este văduv. „Singura soluție era să merg la ortodocși, unde îi cunoșteam pe toți preoții. Pentru că în 2004, la alegerile din 2004, Gigi Becali hotărâse să facem donații la biserică și doar în Arad am făcut donații la 107 biserici. Deci, îi cunoșteam pe toți preoții ortodocși”, a povestit Helmut Duckadam.

Rică Răducanu, șocat la auzul veștii despre Helmut Duckadam. Ce a spus fostul portar despre eroul de la Seviila