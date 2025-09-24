”Astăzi am fost în vizită în Portul Constanța, alături de Horațiu Cosma, secretar de stat coordonator pe domeniul naval, și Mihai Teodorescu, directorul general al Portului Constanța, pentru a verifica stadiul unor lucrări de modernizare. Portul Constanța își consolidează poziția de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud și demararea reparațiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 și 5. Aceste investiții, finanțate integral din fondurile Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, aduc un suflu nou infrastructurii portuare”, a scris ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook.

Potrivit oficialului, drumul extins pe 1,7 km, cu o bandă suplimentară de 4,5 metri, facilitează accesul fluent prin Poarta 14, utilizând patru benzi de circulație. Realizată în 10 luni de asocierea Heilbronn Produkt SRL - Buiding Design 2000 Top SRL, lucrarea, de peste 4 milioane lei, reduce congestiile și sporește siguranța traficului portuar.

De asemenea, încep lucrările de reparații capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 și 5, un proiect a cărui valoare depășește 37 milioane de lei.

”Acest pasaj, construit în 1984, intră într-un amplu proces de reabilitare, esențial după decenii de exploatare intensă. Proiectul de peste 37 milioane lei, derulat de Asocierea Heilbronn Produkt SRL - SC G&M Road Building Engineering SRL, va prelungi durata de viață a construcției, asigurând circulația sigură și confortabilă peste liniile de cale ferată și drumurile din zona molurilor. Aceste inițiative reflectă angajamentul Portului Constanța pentru o infrastructură modernă, care susține dezvoltarea economică și conectivitatea regiuni”, a spus șeful de la Transporturi.