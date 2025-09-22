„Contractul de închiriere încheiat între Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR SA, în calitate de locator, şi Metrorex SA, în calitate de locatar, urmează să îşi înceteze efectele la data 31.12.2025. Vă facem cunoscut, pe această cale, că societatea Grup Exploatare şi Întreținere Palat (GEI, n.r.) CFR SA nu va mai prelungi contractul de locaţiune pentru spaţiile pe care le folosiţi în prezent și astfel să aveți posibilitatea, ca până la data limită de expirare, să puteți rezolva problema dumneavoastră locativă. Am aprecia foarte mult dacă veți da dovadă de celeritate astfel încât la data de 31.12.2025 spațiile ocupate în clădirea Palat CFR să fie eliberate. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, se arată în documentul citat de Club Feroviar.

În luna iulie, Club Feroviar a relatat că, în afară de angajații care activează în subteran, și angajații Metrorex care și cei care lucrează la etajul 9 al Palatului CFR primesc sporul de metrou. Aceștia includ directori, consilieri, șefi de serviciu, economiști, traducători, bibliotecari, experți în achiziții și șoferi, care beneficiază de un spor de 20%, deși activitatea lor se desfășoară la suprafață.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a trimis Corpul de Control la Metrorex pentru a verifica legalitatea sporurilor. Conform informațiilor HotNews, aproximativ 300 de angajați care lucrează la suprafață nu au renunțat încă la acest beneficiu.

Apel public al ministrului

La sfârșitul lunii august, Ciprian Șerban a lansat un mesaj public către angajații care încasează sporul de metrou la etajul 9 al Palatului CFR. Ministrul a catalogat sporul drept „imoral” și a cerut renunțarea la acesta.

„Dragi angajați ai Metrorex care vă desfășurați activitatea în clădirea Ministerului, la etajul 9. Trebuie să înțelegeți că situația economică este complicată. Aveți de ales între a vă păstra sporurile imorale sau a continua investițiile în infrastructură. Suntem obligați să facem drumuri și autostrăzi, căi ferate, rețele de metrou și să dezvoltăm infrastructura navală sau aeriană. Iar pentru asta avem nevoie de bani. De aceea fac un apel public la dumneavoastră la cei care lucrați la suprafață, să renunțați la sporul de metrou”, a transmis ministrul pe Facebook.

Ministrul a oferit și o soluție alternativă pentru cei care nu doresc să renunțe la spor: „Pot să-i duc pe cei de la CNIR în birourile de la etajul 9 ca să nu mai fie nevoiți să plătească o chirie de 30.000 de euro pe lună pentru spațiile unde își desfășoară activitatea. Iar dumneavoastră, cei care lucrați la suprafață și încasați acest spor imoral puteți să vă mutați în subteran unde veți beneficia de el în mod justificat”, a completat Ciprian Șerban.

