„Dați drumul odată la dosarul ăla! Este un dosar la DNA, din câte știu eu, care este ținut acolo de vreo 15-20 de ani. Dați drumul odată la dosarul ăla și spargeți odată buboiul ăsta! Dar, dacă dau drumul la dosarul ăsta, cară cu autocarele președinți de club, antrenori, jucători, arbitri și s-a terminat fotbalul în România.



Nu mai spun de Federația Română de Fotbal, atenție! Deci și din cadrul Federației Române de Fotbal. Ăsta este un caz izolat. Se oprește campionatul la toate nivelurile! Păi ce prostii aud pe la Liga 2 sau Liga 3.

Ce am auzit, de arbitri, că se joacă pe cartonașe în minutul fix, cutare, cotă 30. Penalty în minutul cutare, cine are primul corner. La ce tâmpenii îi duce capul! Dați drumul la dosarul ăla și spargeți buboiul ăsta! Băiatul ăsta e un caz izolat. Sunt lucruri mult mai grave, în care știa tot stadionul, în care președinții sunau și spunea să parieze repede, toate rudele. Sunt grave. Nu le știu numai eu, le știe toată lumea. Nu am nimic cu oamenii care joacă. Dar să fie din interiorul fotbalului, e foarte grav. Băiatul ăsta are cariera încheiată!”, a spus Florin Prunea pentru ProSport.