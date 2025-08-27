Monitorizare permanentă

Ministerul Mediului, prin instituțiile subordonate – ANMAP, Garda Națională de Mediu și Administrația Națională de Meteorologie – monitorizează continuu calitatea aerului. Trei autolaboratoare mobile și mai multe stații fixe măsoară permanent principalii indicatori de poluare: particule PM10 și PM2.5, oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat și amoniac.

Autolaboratoarele sunt amplasate strategic: DJM București în zona Fizicienilor – Vitan-Bârzești, DJM Prahova în comuna Tunari și DJM Giurgiu în zona CET Progresul. Monitorizarea continuă are scopul de a informa populația în timp real și de a proteja sănătatea locuitorilor.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă evitarea ieșirii în aer liber în zonele afectate de fum vizibil sau miros puternic, păstrarea ferestrelor închise și prudență sporită pentru copii, vârstnici și persoanele cu probleme respiratorii.

Incendiul a izbucnit marți seară, la un spațiu de depozitare din complex, cu degajări masive de fum. Focul a afectat inițial aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial. ISU București – Ilfov a localizat incendiul în jurul orei 2:30, pe o suprafață totală de 3.800 de metri pătrați. Nu au fost înregistrate victime, însă autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.

În prezent, echipele de intervenție continuă să îndepărteze elementele arse și să asigure accesul la focarele acoperite de pereții prăbușiți ai depozitului. Zece autospeciale de stingere rămân în zonă pentru supraveghere și intervenție.

Ministrul Mediului subliniază că toate datele privind calitatea aerului vor fi publicate transparent și că, după stingerea incendiului, Garda Națională de Mediu va desfășura verificări pentru a stabili cauzele și eventualele responsabilități legale.