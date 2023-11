"Când am găsit-o, prima ei reacţie a fost să vină la mine, să cuprindă pe cineva în braţe. Se vedea că era foarte speriată şi probail traumatizată. Când am găsit-o, sincer, mi s-a blocat inima, nu mi-a venit să cred că este ea acolo. M-am bucurat enorm când am găsit-o", a declarat Florin Ciobanu, șef la Poliția Locală din Sighetu Marmație

Individul în casa căreia se afla fata a fost încătuşat de agenţi şi dus la audieri.

"În aceea locaţie stătea fetiţa împreună cu o anumite persoană care o ţinea. Nu ştim încă în ce măsură o ţinea cu forţa, era sechestrată fetiţa sau stătea de bună voie. Deşi, din primele declaraţii reiese că ambele variante sunt reale", a mai spus omul legii.

Individul suspectat de viol