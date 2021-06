”Noi urmărim, ca tot omul, ce se întâmplă în spațiul public. L-am văzut pe acest distins domn pe care nu îl cunoșteam, am aflat că este ministru în guvernul Cîțu, am ascultat afirmațiile domniei sale, am discutat la nivel de Federație să-l demită - premierul are această pârghie, având în vedere gravele efecte pe care le-a produs domnului Ghinea.

Declarația sa publică, ca demnitar, produce efecte în tot sistemul de securitate națională”, a reclamat într-o intervenție la Realitatea Plus purtătorul de cuvânt al Federației Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România, Christian Ciocan.

Reacția vine după ce ministrul a declarat, la un post TV, că există ”nedreptăți” și în ceea ce privește pensiile militarilor și ale polițiștilor.

”Dacă vă uitaţi la categoria militarilor sau categoria poliţiştilor, şi acolo există nedreptate între pensia medie, între pensia cu care a ieşit un sergent din poliţie, când erau încă ofiţeri şi cu pensia cu care a ieşit un general din poliţie, care şi-a dat o pensie specială şi-a mărit salariul în ultimele şase luni şi a ieşit la pensie cu salariul ăla. Asta este genul de nedreptate care nu trebuie să mai existe”, a spus Ghinea.