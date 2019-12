Poftiţi în celebrul studio 4 al TVR, după 30 de ani de la Revoluţia din 1989! Aici s-a scris istorie pe 22 decembrie 1989. VIDEO exclusiv realitatea.net

1. STUDIOUL 4 AL TVR

Pe 22 decembrie 1989, la ora 12:51, a avut loc un moment de referinţă. La nici o oră după fuga lui Nicolae Ceauşescu din sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu elicopterul, produsă la 12:09, actorul Ion Caramitru rostea următoarele cuvinte din studioul 4 al TVR, fiind urmărit în direct de peste 20 de milioane de telespectatori: "Fratilor! Multumita lui Dumnezeu, ne aflam in studiourile Televiziunii. Am reusit sa ajungem aici, in spatele tancurilor, cu armata si cu studentime, cu oameni pe care ii vedeti si cu mii si mii de romani si de alte nationalitati. In fata dumneavoastra se afla eroul nostru, Mircea Dinescu, poetul. Va rog sa il priviti. El lucreaza. Vă va spune despre ce este vorba". Televiziunea Română devenea, astfel, Televiziunea Română Liberă, după 24 de ani în care ţara a fost condusă de Nicolae Ceauşescu, iar regimul a fost unul dictatorial.

După exact 30 de ani de la acest moment, conducerea Televiziunii Naţionale a acceptat ca jurnalistul Cristian Otopeanu să intre şi să filmeze celebrul studio 4 al TVR, inclusiv în regie.

Pentru ca cititorii să înţeleagă, se impun câteva explicaţii.

La Revoluţia din 1989, au fost trei centre de greutate în jurul cărora s-au luat deciziile majore: unul a fost TVR, de unde românii aflau ce se întâmplă, al doilea a fost sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, unde s-a format primul guvern şi s-au stabilit pașii prin care Ion Iliescu avea să preia puterea, iar al treilea a fost sediul Ministerului Apărării Naționale, locul de unde s-au coordonat acțiunile militare din acele zile.

Televiziunea naţională a devenit în acele momente principalul canal de comunicare. Din studiourile 4 şi 5 ale TVR, au intervenit nume care ulterior aveau să scrie istorie, precum Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Silviu Brucan, dar şi disidenţi şi actori.

Ion Caramitru a explicat într-un interviu acordat jurnalistului realitatea.net, Cristian Otopeanu, ce s-a întâmplat în studioul 4 al TVR pe 22 decembrie 1989: "Am intrat in curtea televiziunii, care era plina. Am urcat scarile, am ajuns la etajul unde era Studioul 4 si imi aduc aminte ca un ofiter de securitate, care verifica documentele celor care intrau in studio, nu parasise locul si voia sa ne salute, dar nu reusea sa isi tina mana la chipiu, il bantuia un tremurat. Am intrat in Studioul 4, care este unul mic, si m-am imbratisat cu echipa de transmisie. Nu s-a negociat cine sa vorbeasca primul acolo, asa a fost sa fie. Oricum, Dinescu era ultracunoscut drept cel care scrisese scrisoarea impotriva lui Ceausescu, citita la "Europa Libera", dar nu stia nimeni cum arata. Pe mine ma stia lumea, poate din filme, de la televiziune, din ce am facut in teatru, dar el nu era un chip cunoscut. Dinescu avea si un caietel, il rugasem sa scrie un discurs, ca trebuia sa spunem ceva acolo si nu stiam ce. El s-a apucat sa scrie, dar nu a apucat sa termine, pentru ca a venit vestea ca putem intra in emisie. A lasat carnetul deoparte, eu l-am luat, l-am aruncat si i-am spus "Arata ca lucrezi la un comunicat", nu "Fa-te ca lucrezi!", cum a inventat Corneliu Vadim Tudor". CITEŞTE AICI INTERVIUL INTEGRAL CU ION CARAMITRU!

Studioul 4 al TVR, denumit "Studioul Cristian Ţopescu" în memoria regretatului om de televiziune, este locul unde timp de aproape 40 de ani s-au filmat jurnalele Televiziunii Naţionale. Un studio mic, de aproximativ 100 de metri pătraţi, din care s-au mai păstrat, ca elemente originale, uşa de intrare cu vizorul prin care se verificau persoanele care voiau să intre, izolaţia fonică din regie şi câteva lumini "pe burduf" din studio. În rest, studioul 4 este acum unul modern, adaptat necesităţilor şi tehnologiei prezentului, iar aici se filmează emisiuni pentru minorităţi şi "meteo", pe moderna croma.

2. CULOARUL CARE LEAGĂ TURNUL TELEVIZIUNII DE STUDIOURI + O VILĂ INCENDIATĂ LA REVOLUŢIE, DAR REFĂCUTĂ

Acesta este locul vizibil din exterior de către oricine merge pe Calea Dorobanţi. Dar nu oricine are acces în interiorul culoarului, doar angajaţii Televiziunii. Imaginile filmate de realitatea.net surprind inclusiv o vilă care a ars complet la Revoluţie, dar a fost restaurată şi există şi astăzi.

3. LOCUL DE UNDE ARMATA CARE PĂZEA TVR A TRAS ÎNSPRE VILELE DIN DOROBANŢI

Fotografii comparative: atunci şi acum

1. Regia de emisie a studioului 4, în 1989 şi acum

2. Locul de unde trăgea armata pentru a apăra televiziunea, în 1989 şi acum



