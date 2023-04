Ministrul Agriculturii și-a arătat latura poetică încă de la începutul conferinței de presă care a avut loc după întâlnirea cu ministrul ucrainean, pe care l-a numit „prieten și coleg de suferință”

„O întâlnire utilă, cu un prieten și un coleg de suferință, un ministrul care gestionează domeniul acesta extrem de delicat într-un context extrem de sensibil, știind ce se întâmplă în Ucraina,” a spus Petre Daea.

În continuarea conferinței, oficialul de la Agricultură a prezentat discuțiile pe care le-a avut cu ministrul ucrainean.

„Modelăm măsurile pe care trebuie să le luăm în interesul fermierilor ucraineni, ai Ucrainei, dar și în interesul fermierilor români. Am prezentat pe larg, insistând pe detalii, spunând care este situația în România, care este impactul afluxului de cereale, atât pe culoarul acesta de tranzit, dar mai cu seamă prin importul de cereale și de seimințe oleaginoase. Am convenit împreună să ne punem de acord asupra unor aspecte, în așa fel încât să ne îmbunătățim situația, știind că 4 țări au luat unilateral decizia de a opri importul. Noi nu am făcut lucrul acesta, pentru că am socotit necesar, pe de o parte, să fim alături de fermieri, fermierii români, pe de altă parte să ne respectăm acordurile pe care le-am semnat în așa fel încât regula să rămânî regulă,” a continuat ministrul Agriculturii.

„Am convenit să așteptăm decizia pe care o va lua Comisia, întrucât suntem semnatarii unei scrisori comune adresate președintei Comisiei Europene, scrisoare semnată de cei patru premieri: Premierul României, Poloniei, Ungariei, Slovaciei și președintele Bulgariei.”

”Două posibilități de intervenție - una, prin compensarea fermierilor afectați din cele 5 țări (...) A doua direcție a fost aceea propusă ca pe o perioadă determinată de timp și anume până în data de 5 iunie să se oprească importul pentru cereale și pentru 4 produse - grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță 14:38 + 9:53 Am convenit să așteptăm decizia pe care o va lua Comisia,” a mai spus Petre Daea.

În încheierea conferinței, ministrul Agriculturii a dorit din nou să își arate latura poetică și i-a spus ministrului ucrainean:

„Nikola, ai pășit pragul la prieten, privirile umezite de lacrimile durerii ne-a determinat să cântărim exact echilibrat, liniștit și sigur un drum al colaborării, pentru că azi nu e un drum de azi pe mâine, e un drum al colaborării,” a spus Petre Daea.

”Abia te-ai obișnuit Mikola, data viitoare vom avea tot mai multă presă, dacă nu și mai multă, dorința de cunoaștere a presei este nelimitată,” i-a mai spus oficialul român omologului său ucrainean.