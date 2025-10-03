Ploile au făcut ravagii în Timișoara. Mai mulţi studenţi au fost relocaţi dintr-un cămin al Universităţii de Vest, după ce camerele lor au fost inundate

Vremea rea face prăpăd în România. Mai mulţi studenţi cazaţi în Căminul C15, care aparține Universităţii de Vest din Timişoara, au fost relocaţi, vineri, după ce în camerele lor, aflate la etajul superior, a început să se infiltreze apa, în urma ploilor abundente care au căzut în ultimele ore. Căminul se află în reparaţii încă din vară, iar o parte din acoperiș lipsește.

Administratorii căminului au luat măsuri imediate pentru mutarea studenţilor până când vor remedia situaţia.

„În momentul de faţă UVT are în derulare lucrări de reabilitare în 3 cămine: C3, C15 şi C17, urmând ca lucrările să demareze şi în alte 3 cămine: Renaşterii, Drept şi G4. Conform proiectului tehnic, acoperişurile tip şarpantă de la C3, C15 şi C17 urmează a fi înlocuite cu acoperiş de tip terasă, hidroizolat.

Conform ghidului de finanţare al PNRR, toate aceste investiţii trebuie finalizate într-un termen foarte scurt şi, totodată, toate contractele în implementare prin PNRR au fost suspendate o perioadă de timp, până la aprobarea memorandumului din 19.09.2025.

Sigur că au fost avarii, toţi studenţii care au avut camere avariate au fost mutaţi în alte spaţii ale Universităţii”, explică reprezentanţii Universităţii de Vest din Timişoara.