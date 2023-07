Proaspăt reinstalat în fotoliul de primar al sectorului 5, Piedone s-a apucat de treabă. Înarmat cu o cameră de filmat, a pornit în patrulare pe străzile din sector, a dat indicații și i-a ascultat pe oamenii cu care s-a întâlnit.

La un moment dat, Piedone s-a întâlnit cu o persoană care i s-a părut cunoscută și a inițiat un dialog:

„- Tată, tu ce filmezi? mă filmezi pe mine? Pai da, n-am fost amandoi? Unde ai fost tata, ia zi?

- Pe a 4-a

- Pe pe a 4 la jilava? La jilava tata.

- Va salutam in fiecare dimineata, erati cu fratii Mazăre. Eu am iesit in decembrie.

- Bravo tată. Aveati o gramada la voi pe platon acolo.

- La noi pe sectie Fratii Busuioc

- Ia spune, te-ai integrat, mai faci prostii?

- Niciodată.

- Stai aici, bine ca stiu ca esti puscarias de al meu si te fac aici sa raspunzi de tot, ai inteles? Perfect”, a fost dialogul dintre Piedone și fostul deținut.

Cristian Popescu „Piedone” a fost ales președinte executiv al Partidului Umanist Social Liberal