Percheziții la Spitalul Județean din Piatra Neamț - Se caută anumite documente

Conform primelor informații, polițiștii care efectuează perchezițiile caută documente privind funcționarea secției ATI, acolo unde ieri seară au murit 10 pacienți cu coronavirus care se aflau în stare gravă.

Procurorii care se ocupă de caz au emis și ei un comunicat de presă în această seară:

Procurorii sustin ca au fost finalizate patru dintre necropsiile dispuse si a fost stabilit locul din care s-a declantat incendiul

Precizarile Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie:

1. Au fost dispuse ordonantele de efectuare a necropsiei victimelor. Au fost finalizate patru dintre necropsiile dispuse. Procedura medico-legala corespunde patologiei pentru care au fost tratate victimele - cazuri tip Covid;



2. In salonul incendiat a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul si vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale, in vederea expertizarii. Cercetarea locului faptei va continua in cursul zilei de 16 noiembrie;

3. Au fost predate inscrisuri de catre reprezentantii Spitalului, urmand sa se analizeze daca acestea raspund problemelor din ancheta si in ce masura este necesar sa fie ridicate si alte inscrisuri;

4. Au fost stabilite persoanele care vor fi audiate si au inceput audierile.