Percheziții la persoane care vindeau produse online, dar nu plăteau nicio taxă. Prejudiciul la buget este de aproape 1,5 milioane de lei

Potrivit Poliției Capitalei, persoanele suspectate de evaziune ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 lei.



Anchetatorii spun că, din probatoriul administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că şapte suspecţi au săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală sub forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile ori taxabile şi sub forma omisiunii înregistrării în actele contabile sau în alte documente legale a operaţiunilor contabile efectuate şi a veniturilor realizate, venituri ce au fost obţinute din comercializare de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte ce au fost expuse spre vânzare în mediul online, pe site-uri şi prin intermediul reţelelor de socializare, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.



La sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 3 vor fi conduse pentru audieri 15 persoane.



Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.