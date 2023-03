Este informația momentului! Chiar la această oră se fac verificări la Aeroportul Otopeni într-un mega dosar instrumentat de DNA. Potrivit surselor Realitatea PLUS, ar fi vorba despre licitații pentru spații comerciale. La parchet sunt și anchete legate de interesele pe care le au anumiți oameni de afaceri în vânzarea celor 10 procente pe care statul român le deține, prin Compania de Aeroporturi, la Romprest.

Realitatea PLUS a devoalat în cursul timpului mai multe probleme cu activitatea aeroportului.

Anca Alexandrescu a prezentat, la Culisele Statului Paralel, caracatița din jurul Companiei Naționale Aeroporturi București.

„Eu am făcut mai multe emisiuni cu ce se întâmplă, am anunțat că va veni DNA să-i ia. Am prezentat hârtia pe care DNA a trimis-o la aeroport. Are legătură cu secretarii lui Grindeanu, Bogdan Mândrescu și alții care s-au perindat pe diverse funcții. În urma dezvăluirilor noastre, unul dintre directori a plecat acasă.

Se întâmplă de ani de zile aranjamente. Noi am anunțat că DNA se va duce acolo. Am prezentat cu parcarea care se construiește pe un teren al aeroportului, licitația pentru atribuirea spaților comerciale de unde se sug bani de foarte mulți ani. Este un stat în stat acolo. Am făcut anchetă despre acțiunile pe care Compania Națională de Aeroporturi le deține la Romprest și care pot decide cine deține majoritatea la Romprest.

Am prezentat dovezi clare că angajați din companie au votat împotriva intereselor statului român. Sunt suficiente motive ca DNA să meargă acolo și să ia măsuri. Sper că măcar în al 12-lea ceas să se țină cont de dezvăluirile care apar în spațiul public și să nu mai stăm să căscăm gura la domnul Grindeanu, care ne păcălește pe pagina sa de socializare când lururile sunt putrede acolo.

Este clar că starea infrastructurii feroviare este la pământ, se aruncă bani pe fereastră și în continuare românii sunt expuși pericolului.

Nici Tarom nu o duce bine, nu dă nimeni explicații pentru ce s-a întâmplat cu Blue Air. Nu se întâmplă nimic pe transportul naval. Vine dl Grindeanu și vorbește despre dragarea canalului Bâstroe, dar nu se întâmplă nimic pe partea românească. Sunt lucruri pentru care autoritățile trebuie să ia măsuri”, a declarat Anca Alexandrescu.