Cinci martori au fost audiați, marți, la Tribunalul București, prima instanță care judecă dosarul Belina, speță în care bunuri din albia minoră a Dunării - Insula Belina şi Braţul Pavel, parte din domeniul public al statului prin efectul legii şi al Constituţiei, au fost trecute în administrarea Consiliului Județean Teleorman și apoi la celebra firmă TelDrum, deși nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui consiliu judeţean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege, conform anchetatorilor.

Unul dintre martorii audiați astăzi a fost Mircea Dumitrescu, „mâna dreaptă a lui Dragnea” la Consiliul Județean Teleorman. Acesta era administrator public al Consiliului Județean Teleorman în anul 2013, an în care a fost făcut transferul de la Belina. „Știu despre ce este vorba întrucât în perioada aceea, în primăvara, am primit o adresă de la ADR Sud Muntenia, prin care ni se solicita să depunem o listă cu potențiale proiecte care pot fi dezvoltate, din mai multe domenii. Am dirijat corespondența la direcția de specialitate, care a prezentat o serie de investiții care pot fi dezvoltate în județul Teleorman”, a spus Mircea Dumitrescu. Întrebat de un avocat de ce au luat inițiativa de a trece cele două imobile în patrimoniul județului Teleorman, Dumitrescu a precizat că era necesar ca Unitatea Administrativ Teritorială să aibă drept de administrare asupra bunurilor. Avocat: De ce nu au așteptat să apară fonduri? Dumitrescu: De la data la care apare anunțul până la data care se depune proiectul termenul este scurt și nu aveam timp să facem transferul. Această procedura ar fi luat toată perioada de pregătire.

Martorul Diaconu Alexandrina: în 2013 eram registrator șef la OCPI Teleorman. Pe doamna Gușă, care era asistent registrator, o cunosc din octombrie 2006, din momentul în care m-am angajat la oficiu. Era o persoană serioasă, devotata serviciului, cu probitate morală, educație bună. Și pe doamna Gușă Rodica o cunosc din acel moment, era o persoana conștiincioasa, cu profil moral ireproșabil. La momentul acela se puteau face erori materiale din oficiu. Erau frecvente erorile materiale. Au o frecvență destul de ridicată și în prezent. Pot aprecia ca cele doua inculpate sunt conștiincioase și nu am auzit ca în cariera dumnealor sa avantajeze sau sa dezavantajeze pe cineva. Încheierile sunt redactate de asistent și sunt verificate de registrator. Era o practica în 2013 ca funcționarul care a făcut eroare să o și îndrepte.

Martor Ghinea Emilia: În 2013, lucram la SC Teldrum SA, în calitate de consilier juridic. Îmi amintesc ca atunci când am fost citată în calitate de martor, am verificat la serviciu și am văzut ca am depus la OCPI o cerere de înscriere în cartea funciara a unui act adițional. Nu știu exact ce se solicita prin acea cerere. Nu cunosc pe nimeni de la OCPI și nu am solicitat îndreptarea niciunei indreptari materiale. Nu știu absolut nimic despre contract. Prin împuternicire, am fost mandatata sa depun acel act adițional de suspendare a contractului de închiriere.

Martor Daniela Harabagiu: În 2013, lucram la Teldrum, eram consilier juridic. Menționez că nu le cunosc pe doamnele inculpate. Nu îmi amintesc de vreo eroare materială. Nu am cunoștință de întreprinderea vreunui demers referitor la contractele Teldrum la OCPI, însă nu pot fi sigură, au trecut ceva ani, nu îmi amintesc.

Martor Liviu Dumitrașcu (prefect în 2013): Au fost atacate în instanță mai multe hotărâri de consiliu local. Instituția Prefectului ataca în contencios administrativ orice hotărâre nelegală. (A dat aviz de legalitate h 125) Hotărârea a fost perfect legală, având toate avizele necesare din partea comisiilor de specialitate din CJ. Avocat Flavia Teodosiu: Putea CJ Teleorman sa transmită către ministrul Dezvoltării documentația dacă dumneavoastră nu avizați favorabil? Liviu Dumitrașcu: Nu.Teodosiu: Ați identificat ca acele doua imobile ca fiind în albia minoră a fluviului Dunărea. Dumitrașcu: Nu am văzut în acte asa ceva.La momentul 2013, aveam o rată a șomajului de 10% în Teleorman, iar în proiect era prevazuta o tabăra școlară, înființarea unui centru de recreere... Toate documentele veneau pe circuitul legal. (Nu i-a cerut Gâdea să-l grăbească) Am avut discuții strict profesionale, era normal să discutam, dar nu am vorbit despre acest proiect. Din luna martie 2014 nu am mai fost prefect, nu vă pot oferi detalii despre proiect de ce nu s-a mai realizat.

Martor direcția juridică a Guvernului: La secretariatul general al Guvernului se depun proiecte numai cu aviz favorabil sau cu aviz favorabil cu observații. Din moment ce hotărârea a fost adoptată de Guvern, au fost îndeplinite condițiile. Da, noi am verificat că sunt îndeplinite condițiile, altfel nu intra în dezbatere.

La Tribunaul București urmează audierea ultimilor 4 martori. Termenul agreat pentru ultimele declarații în cercetarea judecătorească este 7 septembrie.

Între timp, locul preferat de pescuit al lui Liviu Dragnea - Insula Belina a revenit în administrarea Apelor Române. În locul respectiv a făcut Dragnea pozele cu Sorin Grindeanu în timp ce pescuiau știucă și cu alți lideri politici.

La un termen anterior în instanță, un pilot a mărturisit că l-a transportat de mai multe ori pe Liviu Dragnea cu un elicopter pe insula Belina, în baza unui contract încheiat cu PSD, zboruri confirmate de colegul său audiat în dosar.

Amintim că, în acest dosar a fost trimisă în judecată și Sevil Shhaideh, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării la acea vreme. Aceasta a fost acuzată de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în dosarul Belina. În acelaşi dosar au mai fost trimiși în judecată Adrian Ionuţ Gâdea, la data faptelor președinte al CJ Teleorman, Ionela Stoian (fostă Vasile), director în cadrul MDRAP la data faptelor, Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator principal în cadrul Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria, Rodica Guşă, asistent registrator la acelaşi birou.