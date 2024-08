Mărturii emoționante. Cum se descurcă acum pensionarii

„ - Ce pensie aveți și cum reușiți să vă descurcați?

- 16 milioane vechi, mă descurc foarte greu...Au fost luni când am renunțat la medicamente ca să plătesc celelalte utilități. Nu sunt de vină producătorii, ci dau vina pe stat de ce ale noastre nu se vând și aducem din import.

- Cât credeți că veți primi în plus la pensie?

- Dacă dă Dumnezeu să primesc 100 de lei, dacă nu asta e situația și am muncit în condiții grele, operator chimist la fondul plastic. Nu mi-a dat sporul nici de toxicitate, nici de vechime, nici grupa a doua de muncă.”