„Atragem peste un miliard de euro pentru modernizarea rețelelor. Pentru că asta se întâmplă, sigur, zile de caniculă, una după alta, temperaturi foarte ridicate, rețele învechite, echipamente învechite și atunci apar aceste avarii. Sigur că aceste investiții pe care le-am reușit să le atragem vor dura un an, doi, trei.

Încă o dată, serios, scuze pentru faptul că alții, înaintea mea, ani de zile, n-au făcut mare lucru. Eu am convocat comandamentul de vară și am avut discuții cu toți operatorii de distribuție, iar toți au echipe de intervenție pregătite, oameni care merg la 40 de grade și repară în cel mai scurt timp aceste echipamente. De aceea am cerut ca aceste perioade de întrerupere să fie cât mai mici, cât mai scurte și, până acum, operatorii de distribuție s-au achitat de sarcini, deci vorbind de întrerupere de câteva ore, iar acolo unde au existat situații, cum a fost ieri cu Spitalul Fundeni, chiar au venit cu generatoare în plus, s-au găsit modalități prin care se asigură în continuare alimentarea cu energie electrică și nu au fost probleme.

Deci asta a fost solicitarea mea, operatorii au răspuns și sunt în continuare pe poziție, și distribuitorii, și transelectrica, dacă se întâmplă eventuale avarii pe rețeaua de transport. Investițiile în sistem energetic nu se fac de azi pe mâine. Ele trebuiau făcute de zeci de ani. Și v-am prezentat, și așa mi se pare corect, ce facem noi, acum, și ce-am făcut într-un an de mandat. Sumele pe care le-am prezentat, deci 13 miliarde de euro fonduri nerambursabile, sunt probabil mai mult decât a atras România pentru sectorul ăsta în toți anii de după Revoluție.

Și sunt bani gratis, dacă vreți, de la Comisia Europeană, de la UE. Aceste investiții sunt necesare pentru a avea rețele moderne, cu avarii cât mai puține, spre zero. În același timp, e bine să știți că prin lege, spitalele, genul acesta de infrastructură, ele sunt obligate să aibă generatoare.

Că nu și le întrețin sau că nu au grijă de ele sau că se fură motorina. Asta e problema management-ului acelor spitale. Și acești oameni trebuie strași la răspundere într-un mod exemplar”, a spus Sebastian Burduja, la Realitatea PLUS.



Întrebat despre soluția de avarie propusă de primarul Nicușor Dan: să dea apă rece în calorifere, să nu mai folosim aer condiționat, să nu mai plătim mult la energie, ministrul a răspuns: „Ce-a zis? Dar nu-mi dau seama dacă-l glumiți? Nu, nu, nu”.