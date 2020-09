Pedofilul deghizat în salvamar, dus la audieri

Bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost adus, astăzi, din nou la audieri.

Vă reamintim că bărbatul a fost prins pe o plajă din Constanța după ce mai mulți părinți ai unor fetițe de 7-8 ani care se jucau în apă au observat cum acesta s-a apropiat nefiresc de mult de fiicele lor. Când au văzut că individul le și atinge pe minore, oamenii s-au mobilizat și l-au scos din apă.

"Punctul culminant a fost in momentul in care una dintre persoane a vazut ca se atinge de fetitele noastre intr-un mod intentionat si am chemat fetitele la mal si le-am spus sa fie mai atente si sa distanteze. Una dintre fete a spus ca domul "e draguit, ne-a luat in brate", a afirmat tatal unei fetite.



Bărbatul nu s-a opus și chiar le-a spus turiștilor că este cadru militar.



"M-am apropiat, era usor de identificat. L-am intrebat ce a avut cu nepoata mea si de ce a atins-o. N-a ripostat, n-a fost violent. Am reusit sa-l scot din apa, am stat de vorba cu el, l-am condus spre bar si am chemat politia", a afirmat un alt barbat.



Mai mult, turiștii au povestit polițiștilor că individul umbla pe plaja din zonă de câteva zile și a avut același comportament și cu alte minore.