Părinții, chemați să zugrăvească pe banii lor clasele unei școli din Arad, deși reabilitarea este finanțată prin PNRR

Conducerea Școlii Gimnaziale „Caius Iacob”, din Arad, a apelat la ajutorul părinților pentru zugrăvirea sălilor de clasă, întrucât Primăria nu a mai oferit buget unității de învățământ pentru acoperirea acestor cheltuieli suplimentare, iar fondurile PNRR prin care clădirea e modernizată nu acoperă și aceste cheltuieli. 

Conducerea școlii a confirmat că au fost purtate discuții cu părinții despre posibilitatea (nu obligația) de a zugrăvi clasele pe cheltuiala părinților, dar a explicat că discuțiile au apărut întrucât Primăria a explicat că proiectul câștigat prin PNRR vizează doar reabilitarea termică, nu și renovarea, astfel că în interior sunt decontate doar lucrările de înlocuire a tâmplăriei geamurilor și cele de izolare a tavanului. Pereții sunt lăsați pe dinafară, scrie specialarad.ro.

Din bugetul local, Primăria a asigurat doar revopsirea casei scărilor, a sălilor dedicate cabinetelor școlare și a holurilor, lăsând pe dinafară sălile de clasă.

Mai mult, proiectul prevedea înlocuirea cablurilor de electricitate cu altele, pe perete, în tuburi, la suprafață, însă la solicitarea școlii, Primăria a acceptat ca cele noi să fie introduse în tencuială, așa cum erau anterior. Acest lucru a lăsat urme suplimentare pe pereți, a căror revopsire cu lavabil nu au mai fost inclusă în retușurile asigurate de Primărie.

Lucrările de reabilitare termică a școlii au început cu o întârziere de peste un an.

Noul termen de finalizare al lucrărilor a fost stabilit pentru 6 mai 2026, iar conform contractului proiectului, finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ar fi asigurată până în iunie 2026.