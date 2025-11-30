Intervenţia autorităţilor din judeţul Neamţ a avut loc duminică dimineaţă, în jurul orei 08:00, după ce un apel la 112 anunţa că o ţeavă de gaz de la un branşament amplasat pe o clădire de pe strada Piaţa Mihail Kogălniceanu din municipiul Piatra-Neamţ este în flăcări.

La fața locului au intervenit pompieri de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ, angajaţi ai furnizorului de gaze Delgaz Grid şi poliţişti.

„Ajunşi la locul indicat, pompierii au constatat că era flacără la nivelul electovalvei unui contor de gaz. S-a acţionat pentru oprirea alimentării gazului. A fost verificat şi interiorul clădirii pentru a identifica dacă sunt scăpări de gaz, constatându-se că nu s-au înregistrat valori peste limitele normale. De asemenea, a fost deconectată electrovalva de la alimentarea cu energie electrică şi a fost oprită alimentarea cu gaz a clădirii (şi sigilat contorul) până la remedierea defecţiunilor”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

În urma verificărilor efectuate de pompieri s-a constatat că în imobilul lângă care s-a produs incidentul nu se aflau persoane.