UPDATE -

„Astăzi, 17 octombrie 2025, în urma unei posibile situații de risc generată de o explozie produsă la un bloc din apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București, clădirea unității de învățământ a fost evacuată preventiv, la recomandarea autorităților competente.

Evacuarea s-a realizat ca urmare a pericolului de explozie, conform recomandării echipelor de intervenție de la ISU București - Ilfov, sosite la fașa locului. Elevii și personalul școlii au fost evacuați în siguranță, conform procedurilor pentru situații de urgență. Elevii care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale la sediul unității de învățământ și au fost ulterior preluați de către părinți.

Autoritățile - ISU București-Ilfov, Poliția Capitalei și reprezentanții ai ISMB, ai Primăriei Sectorului 5 - se află la fața locului pentru a evalua situația.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București este în permanentă legătură cu conducerea unității de învățământ și cu autoritățile implicate, pentru a asigura protecția și sprijinul elevilor și al personalului didactic. Activitatea școlii va fi reluată numai după confirmarea siguranței clădirii și finalizarea tuturor verificărilor tehnice.”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Explozia a afectat clădirile din jur

Deflagrația s-a produs într-un bloc cu opt etaje situat pe Calea Rahovei, în imediata vecinătate a Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Forța exploziei a fost uriașă: geamurile liceului și ale altor imobile din zonă au fost spulberate, iar presiunea aerului a deteriorat mai multe săli de clasă.

Reprezentanții instituției de învățământ au decis evacuarea tuturor elevilor și profesorilor, pentru a preveni eventualele riscuri. Orele de curs au fost suspendate, iar clasele programate pentru după-amiază nu se vor mai desfășura.

VIDEO, AICI

Pagube uriașe la blocul de pe Calea Rahovei

Primele imagini surprinse la fața locului arată un adevărat dezastru: o parte semnificativă a structurii clădirii este distrusă, iar etajele 5 și 6 au fost aproape pulverizate. Interiorul apartamentelor este complet expus, pereții și mobilierul fiind proiectate în afara imobilului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF), explozia a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la ora 09:18.

„Explozie produsă într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, la etajele 5 și 6, într-un imobil cu opt niveluri. Din informațiile disponibile până acum, există mai multe victime. A fost activat Planul Roșu, iar misiunea este în desfășurare”, au transmis reprezentanții ISU.

11 persoane afectate – intervenție de amploare

Bilanțul provizoriu anunțat de autorități indică 11 persoane afectate, unele prezentând arsuri și traumatisme provocate de suflul exploziei. Echipele de salvatori au intervenit cu 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă.

Zona a fost complet izolată, iar accesul este interzis pentru civili. În paralel, echipe de specialiști verifică structura de rezistență a clădirii, pentru a evalua stabilitatea acesteia după deflagrație.

Cursurile, suspendate temporar

Conducerea Liceului „Dimitrie Bolintineanu” a anunțat că activitatea didactică este suspendată temporar, până la finalizarea verificărilor de siguranță.

„Din cauza suflului exploziei, mai multe ferestre și uși din liceu au fost sparte. Elevii au fost evacuați în siguranță, iar clasele de după-amiază nu vor avea cursuri”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile urmează să stabilească cauza exactă a exploziei, însă ipoteza principală este o acumulare de gaze la o instalație de apartament. Specialiștii de la Distrigaz și echipele ISU continuă investigațiile la fața locului.