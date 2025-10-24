În urma căzăturii, bătrânul a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență.

Ce au transmis autoritățile?

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova, incidentul s-a produs pe 22 octombrie, în momentul în care pacientul era transferat către o altă unitate medicală.

„Din primele verificări a reieșit că un pacient de 85 de ani ar fi căzut de pe targa de transport, în timpul manevrării acesteia de către un angajat al unei ambulanțe private, pe rampa de acces a spitalului. În urma incidentului, bărbatul a suferit vătămări corporale și a fost internat pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Oamenii legii au deschis un dosar penal în acest caz, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și neglijență în serviciu.

După accident, pacientul a fost internat în secția de neurochirurgie a Spitalului Județean, unde medicii au decis să intervină chirurgical. În prezent, el se află în secția de terapie intensivă, sub supravegherea echipei medicale.

Autoritățile urmează să stabilească în ce condiții s-a produs incidentul și dacă au fost respectate procedurile de siguranță în timpul transferului pacientului.