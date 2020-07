VIDEO - Orban, Predoiu și Tătaru, așteptați la dezbateri în Parlament pe legea carantinării. Ciolacu: "Nu putem accepta şi nici vota această lege!"

"Este nepermis sa stam de o luna si sa asteptam in ultimul moment sa venim cu o lege la Parlament cand este foarte clar ca restrangerea de drepturi si libertati nu se pot face decat prin lege in Paralament", a afirmat Ciolacu, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al partidului.

"Am incercat la Camera Deputatilor cu ONG-urile sa avem un punct de vedere transparent asupra legii. Vom incerca acelasi lucru si la Senat, atat cu CSM, cat si cu alte institutii cu atributii in respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti. Nu putem accepta si nici nu puten vota aceasta lege", a mai spus social-democratul, mentionand ca singurul membru al guvernului care a venit sa sustina legea a fost seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

El a atras atentia asupra faptului ca, pana in prezent, la dezbaterile din Parlament nu au venit nici premierul, dar nici ministrii Sanataii si al Justitiei.

"Nici un om politic din parte PNL (nu a venit in Parlament -n.r.). Dl. Arafat a venit si a prezentat punctul sau de vedere ca si specialist, fara sa intram in detalii privind ingradirea drepturilor si a libertatilor", a aratat Marel Ciolacu.

Mai mult decat atat, el a declarat ca proiectul de lege nu a avut avizul Ministerului Justitiei: "Chiar daca nu e initiat de minister, trebuia sa aiba avizul sau. Nu se va vota lege in Senat pana cand Orban si ministrul Justitiei nu vor veni sa lamureasca toate aspectele. Am vorbit cu colegii mei si marea majoritate sustin acest punct de vedere".

In plus, presedintele interimar al PSD si-a exprimat dezamagirea fata de lipsa de implicare a sefului statului, Klaus Iohannis.

"Am o dezamagire fata de presedintele Romaniei. M-as fi asteptat sa cheme toate fortele politice la discutii. Sustragerea din spatiul public a lui Orban si Iohannis sunt nepermise", a mai spus Ciolacu, mentionand ca in urma dezbaterilor de la Camera Deputatilor proiectul de lege a fost modificata in proportie de aproape 80%.