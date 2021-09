"Sunt omul care din ianuarie am solicitat în coaliție lansarea unui nou plan național PNDL 3. Acest plan de investiții este o necesitate absolută deoarece nu există alte soluții de finanțare proprii pentru proiectele de infrastructură locale în perspectiva următorilor 2 ani. (...). Am susținut constant necesitatea lansării acestui proiect pentru că șansa la dezoltare a comunităților, mai ales a celor sărace, nu poate fi asigurată decât de dezvoltarea infrastructurii. Actul normativ, OUG sau proiectul de lege trebuie adoptat cât mai repede și lansat în cursul acestui an. Sunt convins că se pot găsi soluții care să ducă la adoptarea acestui program cât mai repde și care în același timp să nu ducă la periclitarea coaliției", a afirmat Orban.

Potrivit liderului PNL, guvernarea în coaliție presupune foarte multă disponibilitate la dialog, Orban făcând un apel la căutarea unor oluțiilor legate de PNDL 3 care să fie susținute de toate partidele din coaliție.

"Am încredere că președintele Iohannis va fi un factor de echilibru, care să ajute la bună funcționare a acestei coaliții și la îndeplinire programului de guvernare", este mesajul transmis de Ludovic Orban.