Orban, despre excluderea PMP din alianța pentru Capitală: Important este că cele mai puternice formaţiuni de dreapta şi-au dat mâna şi au candidat comun

Întrebat despre eventuala candidatură a fostului preşedinte Traian Băsescu la Primăria Capitalei, anunțată în urma excluderii PMP de la negocieri, Orban a spus că obiectivul fundamental este ”de a elibera Bucureșiul de sub dominaţia PSD.”

Liderul PNL a adăugat că partidul pe care îl conduce a avut disponibilitatea ”de a face cedări”. ”PNL a purtat discuţii cu mai mulţi actori. Cred că am arătat deschidere totală, am arătat disponibilitatea noastră de a face cedări şi de a găsi soluţii pentru a ajunge la o formulă închegată şi o formulă care să ofere garanţii fiecărui bucureştean pentru o viaţă mai bună. Asta este formula pe care am găsit-o", a precizat Orban.

Premierul a exprimat disponibilitatea PNL de a contnua colaborarea cu PMP în Consiliul General al Capitalei şi în Consiliile locale de sector, aşa cum a făcut în Parlament.

”Acolo unde există disponibilitate din partea organizaţiilor se va ajunge la astfel de înţelegeri, unde nu, nu", a mai spus liderul liberal, după ședința Biroului Permanent Naţional al partidului.

Sâmbătă, fostul președinte Traian Băsescu a anunțat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că în urma excluderii PMP de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS privind o posibilă alianță de dreapta comună pentru alegerile locale, a făcut oferta partidului pe care l-a înființat de a-l reprezenta pentru conducerea Primăriei Capitalei.