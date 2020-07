ORBAN: Am cerut intensificarea controalelor, avem o creștere semnificativă a numărului de cazuri (VIDEO)

"DSP-urile vor trebui să emită toate deciziile pentru persoanele diagnosticate cu coronavirus care fie nu s-au internat, fie au ieșit la cerere din spital înainte de a fi vindecate. Este vorba de 4.500 de persoane pentru care nu am avut temei pentru a dispune izolarea și nu am evaluat starea de sănătate," a afirmat Ludovic Orban.

În aceste condiții, esre necesară accelerarea anchetelor epidemiologice atât la cazurile identificate pozitiv, cât și la persoanele care urmează să fie diagnosticate.

"Am solicitatat internsificarea acțiunilor de control, mobilizarea tutotor angajaților, pentru sancționarea celor care nu respectă legea. Am solicitat poliției să susțină DSP-urile în identificarea penrsoanelor care au intrat în contact cu persoane infectate pentru a fi izolate sau carantinate. Am solicitat poliției să reia controalele pentru a verifica dacă se respectă izolarea sau carantinarea", a mai precizat șeful Guvernului.

Orban a precizat că, în ciuda unor atacuri nefondate și care n-au în spate argumnente științifice, situația României este gravă. "Ne confruntăm cu o creștere semnificativă nu numai a numărului de cazuri, ci o creștere semnificativă a riscului de transmitere. Daca la 1 iunie aveam în decurs de 14 zile cel puțin un caz in 350 de localiăți, azi există cel puțin un caz în 14 zile în 954 de localități. Asta înseamnă o creștere semnificativă a riscului de transmitere și înseamnă o atitudine mult mai hotărâtă a autorităților în impunerea tuturor măsurilor necesare. Avem un risc major de creștere a epidemiei, pentru că sunt peste 900 de localități afectate de Covid, dar că nu este demarată procedura de carantinare pentru nicio localitate, cu atât mai puțin pentru un județ."

Ludovic Orban a precizat că sunt 3-4 localități care se află sub o evaluare atentă, dar a refuzat să ofere alte informații. Premierul a precizat că atunci când se evaluează răspândirea la mia de locuitori nu sunt luate în calcul focarele, pentru că acestea sunt deja izolate și sub supraveghere.