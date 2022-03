Un atac aerian a fost declanșat marți înainte de miezul nopții în orașul Jitomir din Ucraina. Atacul asupra bazei militare din oraș a atins mai multe locuințe din apropierea unui spital. E vorba de baza brigazii 95 a Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Unian.net.

❗️The situation after the bombing in #Zhytomyr pic.twitter.com/WvccVKSNoL