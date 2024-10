Susține că a murit și a ajuns în rai

Vincent Tolman avea doar 25 de ani când a intrat în comă după ce a luat o pastilă de slăbit pe care a cumpărat-o online.

Muncitorul în construcții luase o doză puternică de medicamente folosite de culturiști pentru a suprima pofta de mâncare, în urma căruia a avut convulsii, a început să vomite și să cadă la pământ în timp ce se afla la un restaurant, în anul 2003.

Inima lui a încetat să mai bată timp de câteva minute. Corpul lui Tolman a fost apoi conectat la aparate timp de trei zile, timp în care susține că spiritul său a ajuns în Rai", unde a învățat trei lecții cruciale.

Tolman, care locuiește în Nevada, a declarat pentru DailyMail.com că prima lecție a fost legată de puterea autenticității, urmată de scopul vieții și importanța iubirii tuturor ființelor.

"Unul dintre cele mai mari lucruri pe care le-am învățat este că am greșit aici", a spus el.

"Am permis tuturor tradițiilor noastre să ne convingă că suntem cu toții într-un fel de încercare. Dar nu suntem aici într-un fel de încercare. Suntem aici pentru a învăța și a crește. Asta este, pur și simplu."

Tolman s-a născut în Texas, dar acum locuiește în Las Vegas cu soția sa Andrea și cei doi copii ai lor.

Experiența pe care a avut-o în urmă cu aproape 20 de ani l-a eliberat complet de frica de moarte, a spus Tolman, menționând că așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă în rai.

"Când va veni acea zi, o aștept cu nerăbdare", a explicat el.

"De fapt, am fost într-o călătorie cu avionul spre Georgia acum câțiva ani și au fost niște turbulențe foarte grave.

"Și când s-a întâmplat, m-am uitat la fiica mea și am spus: "Asta ar putea fi. Poate că asta este. Poate că vom merge împreună."

Chiar și prietenii lui Tolman au observat o schimbare în el, spunând că incidentul l-a făcut "complet diferit" de tânărul de 25 de ani pe care îl cunoșteau cândva.

Bărbatul știe că totul s-a rezumat la lecțiile pe care le-a învățat în "viața de apoi", experiența pe care susține că a trăit-o.

El a spus că, în timpul călătoriei sale prin cer, a fost forțat să îmbrățișeze "principii" pentru a putea ieși din tărâmul ceresc - iar primul a fost "autenticitatea".

"Primul pas pe scară pentru mine a fost să înțeleg că autenticitatea este cea mai puternică treaptă pentru noi toți", a spus Tolman.

"Altfel, ne pierdem timpul aici. Fiecare moment în care nu suntem autentici, este un moment irosit. Așa că este foarte important pentru noi să fim cât mai autentici posibil."

"Scopul vieții este să fim aici pentru a învăța. Nu există trecere sau eșec. Este călătoria noastră individuală, dar este și călătoria noastră colectivă."

El a continuat să explice că ultima lecție a fost că trebuie să întruchipăm iubirea pentru toate ființele.

"Când spun toate ființele, mă refer la toată creația, oamenii, animalele, plantele", a continuat Tolman.

"Toată viața, în toată forma ei. Trebuie să învățăm să iubim chiar și partea înfricoșătoare. Și pe măsură ce o facem, începem să găsim umbra cerului care există aici."

Cum s-a întâmplat , de fapt, conform declarațiilor sale

După ce a luat suplimentul de slăbit, împreună cu prietenii lui, aceștia au știut că "ceva nu este în regulă", cu toate acestea au intrat într-un restaurant în acea dimineață.

În timp ce prietenii lui Tolman au reușit să obțină ajutor, el a zăcut muribund în toaleta restaurantului înainte de a veni ajutorul.

Echipajul de salvare a ajuns la fața locului și au descoperit că trupul tânărului muncitor în construcții se răcise deja. În urma mai multor încercări de resuscitare bărbatul a fost readus la viață. Însă în tot acest timp a început călătoria bizară de care omul susține că a avut parte.

"Din perspectiva mea, am fost martor la tot de sus și am văzut tot ce se întâmpla.

"Am avut ceea ce oamenii numesc ca o revizuire a vieții, în care am văzut tot ce am făcut rău vreodată, dar apoi am început să văd tot binele pe care l-am făcut vreodată și am început să simt această prezență caldă în spatele meu.

"Atunci m-am întors și l-am văzut pe acest domn îmbrăcat în alb."

În acel moment, Tolman a simțit un val de "energie caldă și pașnică" și a crezut că este Dumnezeu.

Dar nu a fost Dumnezeu, a fost un om care a spus: "Sunt ghidul tău, sunt aici să te ajut".

Bărbatul în alb i-a făcut semn lui Tolman, spunându-i că poate merge acasă sau înapoi în corpul său.

"Nu a existat nicio șansă să vreau să mă întorc la acel corp. Am simțit toată această energie iubitoare și pașnică venind de la el", a spus Tolman.

"Așa că i-am spus: "Vreau să merg de unde vine acea energie".

L-a urmat pe bărbat într-o zonă cu clădiri, iarbă, flori, copaci, apă și alți oameni.

"Nu am avut nicio interacțiune cu ei, cu excepția ghidului meu", a spus Tolman.

"M-am conectat la spațiu. M-am conectat la iarbă și este ciudat de spus, dar am simțit o dragoste extraordinară, pace și seninătate venind doar din iarbă când am atins-o cu picioarele."

Ghidul lui Tolman l-a îmbrățișat și s-a auzit o voce care spunea o rugăciune.

Rugăciunea a fost rostită de fratele lui Tolman, despre care a aflat ani mai târziu, deasupra trupului său neînsuflețit pe patul de spital.

Și-a amintit că s-a simțit "forțat" să se întoarcă în corpul său și s-a trezit.

"Mi-a fost foarte greu să adun bucățile din asta și să încerc să-mi dau seama de viață", a spus Tolman.

Câțiva ani mai târziu, vizita un oraș din Wyoming când a văzut o fotografie a unui bătrân cu barbă lungă și albă și păr plin.

Tolman a spus că imaginea era a ghidului care l-a întâlnit în cer, dar era și străbunicul său.