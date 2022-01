Peste jumătate din populația Europei ar urma să fie infectată cu varianta Omicron a coronavirusului în următoarele șase-opt săptămâni, a avertizat, marți, Hans Kluge, directorul OMS pentru Europa.

„Europa a înregistrat peste șapte milioane de cazuri de COVID în prima săptămână a anului 2022, reprezentând mai mult decât dublarea într-o perioadă de două săptămâni, a declarat, marți, Hans Kluge.

„În acest ritm, Institutul pentru Valori și Evaluare a Sănătății estimează că peste 50% din populația din regiune va fi infectată cu Omicron în următoarele șase până la opt săptămâni”, a spus Kluge.

Această variantă are mutații „care îi permit să adere mai ușor la celulele umane și poate infecta chiar și persoanele care au fost infectate sau vaccinate anterior”, a adăugat reprezentantul OMS.

„Cele 5 recomandări în cazul stabilizării epidemiei, aceleași, ca o mantra:

- vaccinarea împotriva COVID-19

- creșterea numărului de doze BOOSTER

- purtarea măștilor

- aerisirea spațiilor inchise

- aplicarea noilor protocoale de tratament clinic pentru COVID-19”, a amintit Hans Kluge în videoconferința de marți.

