„Am ajuns în această situație gravă din cauza problemelor pe partea de comunicare. Populația adultă nu s-a mai vaccinat de decenii, e o problemă de mai mult timp. Vaccinarea împotriva gripei ar fi putut fi un test pentru vaccinarea anti-covid. Vaccinarea împotriva cancerului de col uterin a fost un alt eșec. Avem cea mai mare rata de mortalitate din Europa la acest domeniu. Să nu uităm că tuplina originală a fost de 4 ori mai scăzută decât Delta.

„Avem acum mai mulți copii la ATI decât aveam adulți în primul val”

Violența e ultimul refugiu al incompetentului. Dacă aceste măsuri admitem că sunt bune acum, e tîrziu. Sunt fix aceleași măsuri pe care le-am mai luat. Pandemia este predictibilă. Am arătat că dacă nu facem numic, am arătat curba matematică a infecțiilor. Avem acum mai mulți copii la ATI decât aveam adulți în primul val. Nici măcar în acel moment nu am luat măsuri și nu am închis școlile. Nu suntem în stare să ne salvăm copii din cauza unor interese mărunte. Nu exista un singur om responsabil de pandemie. La noi sunt foarte multe entități responsabile.

„Testarea masivă nu este eficientă, ci vaccinarea în masă”

Testarea masivă nu este bună acum, când avem 1 din 3 oameni infectați. Trebuie să ieșim cu o strategie națională, după ce scăpăm din criză. E nevoie de startegie și planificare. E un risc foarte mare să compromitem certificatul verde. Dacă scoatem noi testarea este complicat de validat. El trebuie să asigure un acces al tuturor cetățenilor și evitarea carantinei. Certificatul verde este o măsură de educare a populației. Mulți se vaccinează de frica morții acum. În școli nu s-a făcut educație, avem liceeni care cred că vor rămâne sterili. Nu sunt restricțiile la fel peste tot, de exemplu la biserici.”, a declarat Octavian Jurma.