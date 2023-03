Concret, compusii chimici, cunoscuți sub numele de Keanumycins, s-au dovedit a fi eficienti împotriva Botrytis cinerea, o ciuperca necrotrofă care provoacă mucegai în culturile de fructe moi, despre care se crede ca provoaca pana la 100 de miliarde de dolari anual pierderi economice globale.

Până la recenta descoperire, dintre cele mai comune modalități prin care industriile agricole luptau impotriva Botrytis cinerea era utilizarea pesticidelor chimice. Studiul, însă, demonstrează că keanumicinele nu numai că sunt bune în oprirea mucegaiului gri, ci sunt și biodegradabile, prin urmare nu lasă reziduuri de lungă durată în sol.

Le-am numit dupa Keanu Reeves”, a spus autorul principal, Sebastian Götze, „pentru ca si el este mortal in rolurile sale”.

Cum a reacționat actorul la aflarea veștii

Keanu Reeves a fost informat de un fan pe rețeaua de socializare Reddit, la sectiunea Ask Me Anything. Acesta l-a întrebat ce părere are despre existenta Keanumicinelor și l-a informat cu privire la bacteriile benefice.

Reeves a spus: „Ar fi trebuit să-l numească John Wick… dar asta este destul de misto… și suprarealist pentru mine. Dar mulțumesc, oameni de stiință! Succes și multumim pentru ajutor”.