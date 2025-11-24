Aceasta ar însemna inundații pentru aproximativ o treime din oraș, conform Planului de analiză și acoperire a riscurilor adoptat anual de consiliul local Sibiu.

Documentul prevede două scenarii pentru un posibil dezastru: în primul, apa depășește coronamentul barajului și breșa se formează în 30 de minute, ceea ce ar genera un debit maxim de 20.803,6 metri cubi pe secundă și un volum al undei de viitură de circa 78,8 milioane de metri cubi, conform turnulsfatului.ro.

„Timpul de formare al breșei s-a considerat a fi de 30 minute, considerându-se cedarea în succesiune a ploturilor, la cca. 5-6 minute unul după altul. Valoarea maximă a debitului obținut în ipoteza ruperii barajului acumulării Gura Râului, prin deversarea coronamentului barajului în cazul formării breșei în 30 minute este de cca. 20.803,6 mc/s, volumul undei de viitură create fiind de cca. 78,8 mil. mc”, se precizează în document.

În al doilea scenariu, cedarea fundației barajului duce la formarea breșei în doar zece minute, cu un debit maxim de 28.650 mc/s și o undă de viitură de aproximativ 14,19 milioane de metri cubi. Râurile Cibin, Rusciori și pârâurile Valea Mare, Trinkbach și Valea Rece ar ieși din albie, provocând inundații majore.

„Timpul de formare al breșei adoptat este de zece minute. Valoarea maximă a debitului obținut în ipoteza ruperii barajului Gura Râului prin cedarea fundației este de 28.650 mc/s, volumul undei de viitură create fiind de circa 14,19 milioane de metri cubi”, se arată în Planul adoptat de consilierii locali ai Sibiului.

Cartierele afectate sunt Turnișor, Gușterița, Hipodrom, Terezian, Lazaret, Vasile Aaron, precum și parcul Sub Arini și zona Gării Mici. Planul local arată că riscurile de inundații la nivelul orașului sunt relativ reduse în condiții normale, dar dacă barajul cedează, consecințele ar fi grave.

Anul 2024 a fost unul cu cantități mari de precipitații, înregistrând a treia cea mai ploioasă zi din istoria măsurătorilor din Sibiu, cu 60,6 litri pe metru pătrat în 24 de ore, aproape de recordul local de 69,9 litri din 1973. Cantitatea anuală de precipitații în 2024 a fost de 624,2 litri pe metru pătrat, comparativ cu 633 litri în 2023 și 524 litri în 2022, ceea ce arată o creștere a riscului hidrologic pentru oraș.

Aceste date au fost confirmate și detaliate în Planul de analiză a riscurilor municipale și în documentele discutate în consiliul local Sibiu.