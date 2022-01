O pensionară din Galaţi a aflat că a murit de la furnizorul de apă. Anca Savin susține că a fost înștiințată de operatorul de apă și canalizare din oraș că este decedată și că situația alimentării cu apă a gospodăriei în care locuiește trebuie clarificată de urgență la sediul companiei.

În ziua de Bobotează, după ce s-a întors de la slujbă, femeia a găsit în cutia poştală o notificare de la Apă şi Canal în care scria că „doamna Savin Anca, titularul contractului, a decedat” și că destinatarul (nu se știe cine!) este chemat „în termen de cinci zile” la sediul Apă Canal pentru clarificarea situației contractuale, în caz contrar urmând ca furnizarea apei să fie sistată.

„Cum e posibil așa ceva de la o instituție față de care mi-am plătit mereu datoriile? Sunt cu plățile la zi, poate au zis că dacă am consum mai mic, am murit? Cum să mor? Sunt vie și mă simt bine! Stau cu acte în regulă în casa pe care am moștenit-o de la mama mea, am certificat de moștenitor, contractul e valabil, încheiat pe numele meu, în 2013. Ce fac acum, dacă îmi taie apa în toiul iernii?”, le-a declarat Anca Savin jurnaliştilor de la Viaţa Liberă.

Reprezentanţii societăţii au transmis că această situaţie bizară ar fi apărut în urma unei operațiuni de reactualizare a bazei de date, în locul CNP-ului doamnei Savin apărând CNP-ul mamei sale.

„Analiza situației a scos în evidență o regretabilă eroare în baza noastră de date, în care a rămas salvat, la preluarea contractului de către moștenitoare, CNP-ul persoanei decedate. Situația în cauza a fost clarificată cu titulara contractului, care a înțeles starea de fapt. Precizăm că Apă -Canal actualizează permanent baza de date privind clienții societății, în funcție de vechimea contractelor și a CNP-ului, pentru a se asigura că datele din contract ale utilizatorului nu au suferit modificări. Prezentăm scuze doamnei pentru situația creată”, se arată într-un comunicat transmis de operatorul de apă şi canalizare.