Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.

Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa.

Dozele vor fi distribuite dupa cum urmeaza:

* Centrul National de Stocare Bucuresti - 146.250 doze;

* Centrul Regional de Depozitare Brasov - 64.350 doze;

* Centrul Regional de Depozitare Cluj - 62.010 doze;

* Centrul Regional de Depozitare Constanta - 74.880 doze;

* Centrul Regional de Depozitare Craiova - 54.990 doze;

* Centrul Regional de Depozitare Iasi - 58.500 doze;

* Centrul Regional de Depozitare Timisoara - 50.310 doze.

Pana la acest moment, tara noastra a receptionat 3.886.019 doze de vaccin produse de compania Pfizer, iar 3.362.997 au fost deja utilizate pentru imunizarea populatiei, precizeaza CNCAV.

In centrele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in transa curenta, cat si in transele anterioare, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.